Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran’a yönelik suçlama kesinleşirse ne olacak? İşte Fenerbahçe Tüzüğü'ndeki o maddeler

Sadettin Saran’a yönelik suçlama kesinleşirse ne olacak? İşte Fenerbahçe Tüzüğü'ndeki o maddeler

16:4522/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Saç ve kan örnekleri alınan Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Saç ve kan örnekleri alınan Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında suçlamaların kesinleşmesi halinde, sarı-lacivertli kulüp olağanüstü kongre sürecine gidebilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı “uyuşturucu madde temin etmek”, “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmış ve evinde arama gerçekleştirmişti.




Fenerbahçe Kulüp Tüzüğü ne diyor?

Soruşturmanın yargı süreci devam ederken, Fenerbahçe Tüzüğü’nde yer alan maddeler dikkati çekti. Tüzüğün 6. maddesine göre; fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanım için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından ceza alan kişiler kulübe üye olamıyor.


Ayrıca tüzüğün 60. maddesi uyarınca, suçlama altındaki üyeler hakkında üyeliklerinin sonlandırılmasına yönelik tedbir uygulanarak Disiplin Kurulu’na sevk ediliyor. Suçlamaların yargı yoluyla kesinleşmesi halinde Sadettin Saran’ın başkanlığı düşebilir.


Bu senaryoda, Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurula 6 aydan fazla süre bulunması halinde, 1 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılması ve yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli kongresine yaklaşık 1,5 yıl kaldığı için, suçlamaların kesinleşmesi durumunda Fenerbahçe’nin olağanüstü kongreye gitmesi gündeme gelebilir.






#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri belli oldu mu?