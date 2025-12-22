Sadettin Saran’a yönelik suçlama kesinleşirse ne olacak? İşte Fenerbahçe Tüzüğü'ndeki o maddeler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında suçlamaların kesinleşmesi halinde, sarı-lacivertli kulüp olağanüstü kongre sürecine gidebilir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı “uyuşturucu madde temin etmek”, “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmış ve evinde arama gerçekleştirmişti.
Soruşturmanın yargı süreci devam ederken, Fenerbahçe Tüzüğü’nde yer alan maddeler dikkati çekti. Tüzüğün 6. maddesine göre; fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanım için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından ceza alan kişiler kulübe üye olamıyor.
Ayrıca tüzüğün 60. maddesi uyarınca, suçlama altındaki üyeler hakkında üyeliklerinin sonlandırılmasına yönelik tedbir uygulanarak Disiplin Kurulu’na sevk ediliyor. Suçlamaların yargı yoluyla kesinleşmesi halinde Sadettin Saran’ın başkanlığı düşebilir.
Bu senaryoda, Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurula 6 aydan fazla süre bulunması halinde, 1 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılması ve yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli kongresine yaklaşık 1,5 yıl kaldığı için, suçlamaların kesinleşmesi durumunda Fenerbahçe’nin olağanüstü kongreye gitmesi gündeme gelebilir.