Sadettin Saran’a yönelik suçlama kesinleşirse ne olacak? İşte Fenerbahçe Tüzüğü'ndeki o maddeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı “uyuşturucu madde temin etmek”, “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmış ve evinde arama gerçekleştirmişti.

Soruşturmanın yargı süreci devam ederken, Fenerbahçe Tüzüğü’nde yer alan maddeler dikkati çekti. Tüzüğün 6. maddesine göre; fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanım için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından ceza alan kişiler kulübe üye olamıyor.