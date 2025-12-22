Yeni Şafak
Sadettin Saran'dan suç duyurusu açıklaması: "Hukuki süreç derhal başlatılacak"

Sadettin Saran'dan suç duyurusu açıklaması: "Hukuki süreç derhal başlatılacak"

17:4522/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, özel hayatıyla ilgili basın etiğine aykırı yayın yapanlar ve kişilik haklarını ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya ve bazı mecralarda dolaşıma sokulan paylaşımlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Kamuoyu duyurusunda bulunan Saran, hukuki yollara başvuracağını belirtti.


Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde;

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.


Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.


Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.


Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."





