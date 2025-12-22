İstanbul’daki evinde kokain şüphesi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 Aralık’ta gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet’teki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı. Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü "fuhşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işlemek amacına hizmet etmek olduğu kaydedildi. Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken, şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.