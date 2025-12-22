İstanbul’daki evinde kokain şüphesi

Uyuşturucu soruşturmasında yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, İstanbul’daki evinde ilk tespitlere göre kokain kalıntısı olduğu tahmin edilen materyaller ele geçirildi. Bu materyaller şeffaf siyah kapaklı bir cam kavanoz içerisinde bulundu. Saran’ın Çanakkale’deki evinde ele geçirilen madde ise esrar çıktı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında evlerinde arama yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın İstanbul’daki adresinde, kokain kalıntısı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde kullanmak, ‘uyuşturucu madde temin etmek’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamaları yöneltilen Saran, önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermişti. Saran, 2,5 saat süren ifadesinin ardından kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden savcılığa çıkarılan Saran, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TESPİTLER SORUŞTURMA DOSYASINDA
Soruşturma kapsamında, hakimlik kararları doğrultusunda Saran’a ait Çanakkale ve İstanbul’daki adreslerde yapılan aramalara ilişkin tespitler de dosyaya girdi. Çanakkale’deki adreste yapılan aramada, ikametin veranda bölümünde bulunan şöminenin sol tarafında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan buruşturulmuş bir adet alüminyum folyo ele geçirildi. Söz konusu materyalin narkotik test kitiyle yapılan incelemesinde THC (esrar) değerinin pozitif çıktığı belirtildi. Aynı veranda bölümünde, duvar üzerinde bulunan ve içerisinde yanmış alüminyum folyo atıkları olduğu kaydedilen kulplu bakır bardağın da narkotik test kitiyle test edildiği, burada da THC (esrar) değerinin pozitif sonuç verdiği dosyada yer aldı.
NUMUNE ALINDI
Öte yandan, ikametin zemin katında bulunan mutfak bölümündeki iki adet kullanılmış bardak ile bahçe kısmında bostan olarak kullanılan alandan alınan iki adet toprak numunesine kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu.
İstanbul’daki adreste gerçekleştirilen aramada ise şeffaf siyah kapaklı bir cam kavanoz içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen, kokain kalıntıları bulunduğu belirtilen materyalin kriminal inceleme için muhafaza altına alındığı öğrenildi. Arama ve el koyma işlemlerine ilişkin adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedildi.
BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI
Devam eden soruşturma kapsamında, Sadettin Saran’ın villasının bekçisi H.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D.’nin ifadesinin alınması için İstanbul’a götürüleceği belirtildi.
6 kişi tutuklandı
- İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 Aralık’ta gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet’teki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı. Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü "fuhşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işlemek amacına hizmet etmek olduğu kaydedildi. Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken, şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.