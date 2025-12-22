Yeni haftada yurt genelinde sıcaklıkların hızla düşmesiyle kar yağışı beklentileri de beraberinde geldi. İstanbul'da yılbaşı tatili boyunca kar yağışı beklendiği açıklandı. Özellikle, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde Megakent'i etkisi altına alacak soğuk hava dalgası, kışın ilk karını getirebilir. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’un farklı bölgelerinde karla karışık yağışların görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Peki, İstanbul’da bu yılbaşında gerçekten kar yağacak mı? Hava durumu tahminleri nasıl şekilleniyor? İşte, İstanbul'daki kar yağışı ihtimali ve yılbaşı tatilinde bizi bekleyen hava koşulları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.
Yılbaşı tatili İstanbul'da karla geçecek mi? Son günlerde Megakent'te hava sıcaklıkları düşerken, İstanbul'da kar beklentisi giderek artıyor. Uzmanlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Aralık ayının son günlerinde, Marmara Bölgesi’ni ve İstanbul’u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı bekleniyor. Ancak, henüz tam kesinlik kazanmış bir durum yok.
Yılbaşında kar beklentisi arttı
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki hava durumu hakkında yaptığı açıklamada, yılbaşı tatilinin karla geçme ihtimalinin arttığını söyledi. Şen, yılbaşında Marmara Bölgesi'ne kar yağışı olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ancak, İstanbul'daki ısı adası etkisi nedeniyle kar yağışının ne kadar etkili olacağı şu an için belirsiz. Soğuk hava dalgasının, 28 Aralık’tan itibaren kuzeyden gelerek Marmara'yı etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’daki kar yağışı için detaylı tahminler sundu. 28 Aralık’tan itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının, sıcaklıkları hızla düşüreceği ve kar yağışının 29-30 Aralık’ta başlayabileceği bildirildi.
Tek, karın 31 Aralık ve 1 Ocak’ta da devam etmesini bekliyor. Bu süreçte İstanbul ve çevresinde 4-5 günlük bir kar yağışı olabileceği ifade ediliyor. 2 Ocak’tan sonra ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi ve kar yağışının sona ermesi bekleniyor.
Kar yağışı: Beklentiler ve ihtimaller
Adil Tek, 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki süreç için yapılan tahminlerde, kar yağışının her iki atmosfer modeline göre de görülme ihtimalinin olduğu bilgisini verdi. Küresel tahmin modellerinin bir kısmı kar yağışı olasılığını doğrularken, bazı modeller ise kar beklentisinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Ancak, bu tahminlerin günler ilerledikçe daha da netleşeceği ifade ediliyor.
Yurtta hava durumu
Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12