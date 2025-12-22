EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM: 2026 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? İşte oranlar

6. Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?





SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar her 6 ay için ortaya çıkan enflasyon rakamları ile belirleniyor. Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak.



