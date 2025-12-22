EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM: 2026 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? İşte oranlar

2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı oranları netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artışlar da kesinleşecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu göz önünde bulundurularak hesaplanan zam oranıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 11,20 artacak. En düşük emekli maaşı ise 18.954 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Emekliler, Ocak ayında alacakları yeni maaşlarını dört gözle bekliyor.
Emekli maaşlarına Ocak 2026'da yüksek zam
2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranları büyük merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra emeklilerin maaş zammı da şekillendi.
5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,20 olarak netleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıdı. Yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı da merak ediliyor.
5 aylık enflasyon zammı netleşti
TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranı emekli maaşlarını belirleyen önemli bir kriter oldu. 2025 yılı sonunda açıklanan oranlar, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammı doğrudan etkiliyor.
Kasım ayı enflasyonu yüzde 0.87, yıllık bazda ise yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. 5 aylık artış ise yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Bu artış, 2026 yılı için emeklilere yapılacak maaş zammının temelini oluşturuyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı, yılbaşında yapılacak zammın ardından önemli ölçüde artacak. Eğer 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 civarlarında gerçekleşirse, 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, 18.954 TL’ye kadar çıkacak.
Enflasyon oranı yüzde 33'e ulaşırsa ise bu rakam 19.244 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor.
Emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?
Emekli maaşlarının zammı, 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Bu fark, Temmuz-Aralık arasındaki dönemin enflasyonu dikkate alınarak belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre, emekli maaşları Ocak ayında yapılan yüzde 11,20'lik artışla güncellenmiş olacak. Bu oranla birlikte, emeklilerin maaşları artarken, ek bir düzenleme yapılması beklenmiyor. Maaşlar, sadece enflasyon oranına göre artacak.
6. Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar her 6 ay için ortaya çıkan enflasyon rakamları ile belirleniyor. Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak.