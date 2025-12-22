Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek su kesintisi programını açıkladı. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Bazı mahallelerde 9 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki Bursa’da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 22 Aralık BUSKİ su kesintisi programı.

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak su kesintilerini merak etmeye başladı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), enerji kesintisi nedeniyle çeşitli mahallelerde su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda, hangi bölgelerde su kesintisi olacağına dair bilgiler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

İNEGÖL CUMHURİYET Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 26/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 18/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 18.12.2025 - 26.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ FATİH Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 11:55 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 12:55 Kesim Tarihi: 22/12/2025 11:55 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D09 Alt Bölgesinde Bulunan, Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 22.12.2025 Tarihinde 11:55 ile 12:55 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ NALBANTOĞLU Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 12:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 14:30 Kesim Tarihi: 22/12/2025 12:30 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Nalbantoğlu Mahallesi Taşkapı Cadde, ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 22.12.2025 Tarihinde 12:30 ile 14:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ YUNUSELİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 23/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 23/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi ve civarında 23.12.2025 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ YUNUSELİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 22/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Baskanığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuscuoglu Caddesi ve civarında 22.12.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM ARABAYATAĞI Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 11:15 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 13:30 Kesim Tarihi: 22/12/2025 11:15 Açıklama: YILDIRIM İlçesi C3_D19 Alt Bölgesinde Bulunan Arabayatağı Mahallesi Avşar Sokak ve Civarında ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 22.12.2025 Tarihinde 11:15 ile 13:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM ARABAYATAĞI Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 14:20 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 16:20 Kesim Tarihi: 22/12/2025 14:20 Açıklama: YILDIRIM İlçesi C3_D19 Alt Bölgesinde Bulunan Arabayatağı Mahallesi Arif Sokak ve Civarında ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 22.12.2025 Tarihinde 14:20 ile 16:20 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM ÇINARÖNÜ Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 14:55 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 15:40 Kesim Tarihi: 22/12/2025 14:55 Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D26 Alt Bölgesinde Bulunan, Çınarönü Mahallesi Akbulut Sokak ve Civarı, ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 22.12.2025 Tarihinde 14:55 ile 15:40 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.



YILDIRIM DEĞİRMENÖNÜ Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/12/2025 10:15 Planlanan Bitiş Tarihi: 22/12/2025 12:15 Kesim Tarihi: 22/12/2025 10:15 Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D27 Alt Bölgesinde Bulunan, Değirmenönü Mahallesi Dökümcü Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 22.10.2025 Tarihinde 10:15 le 12:15 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.