Fed’in yakın dönemde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ve artan güvenli liman arayışı, altın piyasasında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın, ilk kez 6 bin lira seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı. İşte piyasalarda son durum ve güncel altın fiyatları. İşte 22 Aralık güncel altın fiyatları.
Altın, 22 Aralık 2025 Pazartesi sabahına güçlü bir yükselişle giriş yaptı. Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimine yaklaşabileceği beklentisi ve artan güvenli liman arayışı, değerli metallere olan talebi zirveye taşıdı. ABD’de ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından yurt içinde gram altın fiyatı da yeni bir rekora imza attı. Gram altın 6 bin lira barajını aşarak yeniden zirveyi gördü. İşte anlık altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler.
22 Aralık Pazartesi saat 09:10 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.062,95 TL
Gram altın satış fiyatı 6.063,76 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alış fiyatı 9.773,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.006,00 TL
Yarım altın ne kadar?
19.527,00 TL
20.006,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
39.078,00 TL
39.706,00 TL
Altın yorumları: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, aralık ayının altın ve gümüş için genellikle olumlu getiriler sunduğunu belirterek mevsimsel etkilerin destekleyici olduğuna dikkat çekti. Ancak altının bu ay yüzde 4 yükseldiğini hatırlatan Simpson, yıl sonuna yaklaşılırken işlem hacimlerinin düşmesi ve kâr satışlarının artması ihtimaline karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
Geleneksel bir güvenli liman olarak görülen altın, artan jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının istikrarlı alımları ve gelecek yıl daha düşük faiz beklentileriyle destek buluyor. Zayıflayan dolar da altını alıcılar için daha cazip hale getiriyor.
İslam Memiş, yukarı yönlü trendin 2026’nın ilk yarısına kadar devam edebileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı: “Mevcut koşullarda gram altında 8 bin TL seviyeleri sürpriz olmaz."
Memiş, ons altında: aşağıda 3.800 dolar, yukarıda 4.800 dolar seviyelerinin kritik eşikler olduğunu söyledi. Uzun vadeli yatırım vurgusu yapan Memiş, şu ifadeyi kullandı: “2030’a kadar fiyata değil, miktara bakmak gerekiyor. Düzenli alım yapan yatırımcının avantajlı olacak."