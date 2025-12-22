İslam Memiş, yukarı yönlü trendin 2026’nın ilk yarısına kadar devam edebileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı: “Mevcut koşullarda gram altında 8 bin TL seviyeleri sürpriz olmaz."

Memiş, ons altında: aşağıda 3.800 dolar, yukarıda 4.800 dolar seviyelerinin kritik eşikler olduğunu söyledi. Uzun vadeli yatırım vurgusu yapan Memiş, şu ifadeyi kullandı: “2030’a kadar fiyata değil, miktara bakmak gerekiyor. Düzenli alım yapan yatırımcının avantajlı olacak."