“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” soruları, deprem bölgesinde yaşayanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 22 Aralık 2025 güncel deprem verileri, son depremlere dair bilgileri anlık olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürerken, uzmanlar bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremler listesine ulaşmak ve anlık bilgileri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını kullanabilir.
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Aralık son depremler.
MANİSA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.25’te Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.95 kilometre derinliğinde kaydedildi.
2025-12-22 10:56:08 38.99083 25.90722 7.03 ML 1.8 Ege Denizi - [55.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-12-22 10:39:36 37.80806 28.94056 7.0 ML 1.3 Babadağ (Denizli)
2025-12-22 10:27:35 39.15694 28.30083 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 10:10:20 39.19194 28.25472 9.02 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 09:51:27 39.17556 28.15778 10.04 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 09:26:09 37.70361 35.81667 7.0 ML 0.9 Feke (Adana)
2025-12-22 09:24:05 36.29806 29.00667 10.18 ML 1.5 Akdeniz - [21.19 km] Seydikemer (Muğla)
2025-12-22 09:23:37 39.21806 28.05694 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 09:13:25 38.99333 43.69972 6.85 ML 1.7 Muradiye (Van)
2025-12-22 09:04:14 36.37722 28.44361 7.23 ML 1.5 Akdeniz - [41.19 km] Marmaris (Muğla)
2025-12-22 08:40:49 39.23722 28.155 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 08:24:09 39.21833 28.33194 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 08:00:08 39.13722 28.32389 10.23 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 07:51:51 39.82417 25.64278 6.48 ML 1.9 Ege Denizi - [33.75 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-12-22 07:48:51 39.23722 28.11806 13.93 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 07:47:20 37.80611 28.94194 7.0 ML 1.5 Merkezefendi (Denizli)
2025-12-22 07:31:00 39.58333 24.20444 8.14 ML 2.2 Ege Denizi
2025-12-22 07:07:57 39.23611 28.10417 9.39 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 06:54:28 38.77056 38.00361 7.0 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2025-12-22 06:41:32 38.42194 29.93389 6.99 ML 1.2 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2025-12-22 06:37:48 38.42306 29.93333 7.01 ML 1.3 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2025-12-22 06:35:14 39.2425 28.12111 6.97 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 06:24:03 37.81528 28.96083 7.0 ML 1.4 Merkezefendi (Denizli)
2025-12-22 06:16:02 39.17222 27.97694 7.38 ML 1.8 Akhisar (Manisa)
2025-12-22 05:57:58 39.16889 27.97444 7.0 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2025-12-22 05:50:05 39.2575 28.95889 14.59 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-12-22 05:49:03 37.80889 36.28444 7.0 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-12-22 05:39:51 38.21694 38.66917 6.93 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-12-22 05:35:53 39.24361 28.13444 7.19 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-22 05:18:14 38.65417 43.04083 7.0 ML 1.3 Van Gölü - [13.11 km] Tuşba (Van)
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.