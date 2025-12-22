Yüzyılın Konut Projesi olan 500 bin sosyal konutta başvurular tamamlandı. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaş kampanyaya başvurdu. Tüm şartları sağlayan ve geçerli kabul edilen başvuru sayısı 5 milyon 242 bin olarak açıklandı. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Peki kime 1+1 kime 2+1 TOKİ sosyal konutları verilecek? İşte TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 konut tiplerinin kategorilere göre dağılımı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan 500 bin sosyal konut projesine başvurular 19 Aralık’ta tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'ye yapılan başvuru sayısını açıkladı. Bakan Kurum toplam başvurunun 8 milyon 840 bin kişi olduğu, tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu. Proje kapsamında 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak 55, 65 ve 80 metrekare konutlar inşa edilecek. İşte konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri:
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
Kime 1+1 kime 2+1 TOKİ sosyal konutları verilecek?
“Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecektir. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri aşağıda gösterilmiştir.
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1 tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027 itibari ile gerçekleştirilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.