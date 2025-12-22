Türkiye'de 3 ve üzeri çocuğu olan aileler için yerli otomobillerde büyük bir teşvik geleceği konuşuluyor. Yeni yasa tasarısı ile 25 yaş üstü eski araçların hurdaya ayrılmasını teşvik ederken, dar gelirli ailelere sıfır kilometre araç alımında ÖTV muafiyeti getirilecek. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile Türk üretimi araçlar, uygun finansman seçenekleri ve düşük taksitlerle sahip olunabilecek. Bu devrim niteliğindeki düzenleme, otomotiv sektörünü canlandırırken, çevreci adımlar da atılacak. Peki ÖTV'siz hurda araç teşvikinde şartlar neler, kimler yararlanabilecek? Meclisten geçti mi? İşte merak edilenler...
Yerli üretimle ÖTV'siz araç sahipliği
Yeni bir yasa tasarısı, Türkiye’deki otomobil sahipliği için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 3 ve üzeri çocuk sahibi aileler, Türkiye’de üretilen yerli araçları ÖTV’siz satın alabilecek.
Bu düzenleme, özellikle dar gelirli aileler ve geniş aileler için büyük bir fırsat yaratırken, otomotiv sektörüne de hareketlilik getirecek.
Hurda araç teşviki ve çevre dostu hareket
Bu programın bir parçası olarak, 25 yaş ve üzerindeki eski araçların hurdaya ayrılması teşvik edilecek. Bu adım, hem çevresel kirliliği azaltmak hem de trafikteki güvenliği artırmak amacıyla önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.
Ayrıca, hurdaya ayrılan araç sahiplerine yeni yerli araç alımlarında ek avantajlar sunulacak. Hükümet, eski araçların yerine daha çevreci ve güvenli araçların trafikte olmasını sağlamak için çeşitli teşvikler sunuyor.
Finansman desteği ve uzun vadeli ödeme planları
Yeni yasa tasarısının finansal ayağında, dar gelirli ailelere düşük faizli kredi seçenekleri ve uzun vadeli ödeme planları sunulacak. Bu adımlar, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin, ilk kez sıfır kilometre araç sahibi olmasını sağlayacak.
Yerli üretim şartıyla sunulacak olan bu teşvik, yalnızca vergi muafiyeti sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda düşük faizli finansman destekleriyle de kullanıcıları cesaretlendirecek.
Meclis’e sunulacak yasa teklifi
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’nın 2025 yılı sonuna kadar TBMM’ye sunulması bekleniyor.
Tasarı, Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip araçları kapsayacak. Bu teşvik, hem otomotiv sektörüne can suyu sağlarken hem de Türkiye’nin yerli otomobil üretim gücünü desteklemeyi amaçlıyor.
Hangi araçlar kapsamda olacak?
ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin, Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği belirtildi. Programın, yerli üretimi teşvik etmesinin yanı sıra otomotiv sektörüne de hareketlilik kazandırması bekleniyor.