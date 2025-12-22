



Yerli üretimle ÖTV'siz araç sahipliği

Yeni bir yasa tasarısı, Türkiye’deki otomobil sahipliği için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 3 ve üzeri çocuk sahibi aileler, Türkiye’de üretilen yerli araçları ÖTV’siz satın alabilecek.





Bu düzenleme, özellikle dar gelirli aileler ve geniş aileler için büyük bir fırsat yaratırken, otomotiv sektörüne de hareketlilik getirecek.