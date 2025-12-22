2026 MSÜ başvuru tarihleri açıklandı: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı? İşte tüm detaylar

MSÜ sınavı hakkında genel bilgiler





MSÜ, Türkiye’de askeri eğitim veren tek üniversite olma özelliği taşıyor. Üniversite, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için subay ve astsubay yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir kurum olarak her yıl büyük ilgi görüyor. MSÜ sınavına giren adaylar, askeri alanda eğitim almayı ve kariyerlerini bu alanda sürdürmeyi hedefliyor.





Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler, MSÜ Sınavı’na girmeli ve başarılı olmalıdır. Sınav, adayların fiziksel, zihinsel ve akademik yeterliliklerini ölçen kapsamlı bir testtir.



