2026 MSÜ başvuru tarihleri açıklandı: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı? İşte tüm detaylar

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvurular, 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 29 Ocak'ta sona erecek. Askeri eğitim almak isteyen adayların, başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlaması gerekecek.
2026 MSÜ başvuru tarihleri açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 2026 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuru tarihlerini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026’da sona erecek. Bu tarihler, Türkiye’de askeri alanda eğitim almak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor.
Başvuru işlemleri nasıl yapılacak?
2026 MSÜ başvuruları, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden, mobil uygulama aracılığıyla ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri'ni kullanarak başvurularını tamamlayabilecekler. Her yıl binlerce adayın katıldığı MSÜ sınavına başvuru süreci için kritik tarihler, öğrencilerin planlamalarını kolaylaştıracak.
Başvuru süreci, 29 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Ayrıca, 3 Şubat 2026 tarihinde yapılacak geç başvuru tarihleri ile başvuru sürecini kaçıranlar da bu tarihte başvurularını tamamlayabilecek. Ancak geç başvurular için ekstra bir ücret alınacak.
Sınav tarihi ve sonuçlar
2026 MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin ardından adaylar, askerî eğitime kabul edilmek için bu sınavda başarılı olmak zorunda. Adaylar, sınav sonuçlarını 26 Mart 2026 tarihinde öğrenebilecekler.
Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanacak ve askeri eğitim almak isteyen öğrenciler için yol gösterici olacak.
MSÜ sınavı hakkında genel bilgiler
MSÜ, Türkiye’de askeri eğitim veren tek üniversite olma özelliği taşıyor. Üniversite, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için subay ve astsubay yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir kurum olarak her yıl büyük ilgi görüyor. MSÜ sınavına giren adaylar, askeri alanda eğitim almayı ve kariyerlerini bu alanda sürdürmeyi hedefliyor.
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler, MSÜ Sınavı’na girmeli ve başarılı olmalıdır. Sınav, adayların fiziksel, zihinsel ve akademik yeterliliklerini ölçen kapsamlı bir testtir.
Başvuru kılavuzu ve detaylar
MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2026-MSÜ başvurusu için adayların, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan kılavuza ve Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde erişmeleri gerekecek. Kılavuzda, başvuru adımları, sınav konuları, başvuru ücretleri ve sınavın yapılacağı yerler hakkında ayrıntılı bilgiler yer alacak. Kılavuzun, adaylar için önemli bir rehber olacağı unutulmamalıdır.
Adayların başvurularını tamamladıktan sonra, MSÜ sınavına katılmaya hak kazanmaları durumunda, 1 Mart 2026 tarihinde sınavda yer alacaklar.
Sonuçlar ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak ve sınav sonuçlarına göre askeri eğitim için yerleştirmeler yapılacaktır.