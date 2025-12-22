Bakan Işıkhan, asgari ücret rakamına dair henüz net bir tablo olmadığını belirterek, "Zaten müzakerelerin amacı bu. Tüm rakamlar komisyonda ele alınıp değerlendiriliyor" dedi. Sosyal diyalog sürecinde TÜRK-İŞ ve Hak-İş'in önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Işıkhan, TÜRK-İŞ'in mevcut tutumunda bir değişiklik olmadığını da ifade etti.





Amaçlarının ortak bir uzlaşı sağlamak olduğunu dile getiren Işıkhan, çalışanların enflasyon karşısında korunacağı, aynı zamanda işverenlerin sürdürülebilirliğini zora sokmayacak bir denge noktasında anlaşmaya varılacağı mesajını verdi.