Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. 18 Aralık'ta gerçekleşen 2. toplantının ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücret rakamının netleşmesinde kritik öneme sahip olan üçüncü toplantının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Sürece ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor...
2026 yılı asgari ücretiyle ilgili beklentiler ve zam oranları, işçi ve işverenler tarafından merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar, yeni ücretin ne kadar olacağını belirleyecek kritik adımlar arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret 3 toplantısı ne zaman yapılacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI TAKVİMİ
2026 yılında uygulanacak asgari ücretin, Aralık ayının son günlerinde kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bu kapsamda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürmesi ve 22–26 Aralık tarihleri arasında üçüncü toplantıyı gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantının kesin günü ve saati ise ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilecek.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin sosyal diyalog temelinde ilerleyeceğini vurgulayan Işıkhan, bundan sonraki aşamada Hak-İş'i de ziyaret ederek görüş ve önerileri alacaklarını, bu değerlendirmelerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iletileceğini söyledi.
Bakan Işıkhan, asgari ücret rakamına dair henüz net bir tablo olmadığını belirterek, "Zaten müzakerelerin amacı bu. Tüm rakamlar komisyonda ele alınıp değerlendiriliyor" dedi. Sosyal diyalog sürecinde TÜRK-İŞ ve Hak-İş'in önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Işıkhan, TÜRK-İŞ'in mevcut tutumunda bir değişiklik olmadığını da ifade etti.
Amaçlarının ortak bir uzlaşı sağlamak olduğunu dile getiren Işıkhan, çalışanların enflasyon karşısında korunacağı, aynı zamanda işverenlerin sürdürülebilirliğini zora sokmayacak bir denge noktasında anlaşmaya varılacağı mesajını verdi.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Asgari ücret net ve brüt olarak görüşmelerin sonucunda kamuoyuna duyurulacak. Zam sürecinin 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.