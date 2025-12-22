İsrail ekonomisi çöküşün eşiğinde

Mikdad, ekonomik krizin tek sebebinin savaş olmadığını ancak savaşın bu krizi hızlandırdığını vurgulayarak “İsrail ekonomisinde zaten var olan yapısal sorunların bu savaşla birlikte açığa çıktığının altını çizdi. Ekonominin büyük oranda teknolojiye bağlımlı olduğunu da hatırlatan Mikdad, “Güvensizlik ortamında teknoloji şirketlerinin sahipleri ve çalışanları ülkeyi terk etmiş ya da faaliyetlerini durdurmuştur. Demografik olarak ise uzun vadeli güven ve istikrar duygusu ciddi biçimde aşınmıştır. Kuzey ve güneyde geniş alanlar neredeyse tamamen boşalmış, nüfus orta bölgelere yığılmıştır. En kritik nokta ise, yaklaşık yarım milyon İsraillinin işgal altındaki toprakları terk etmesidir. Bu, İsrail açısından son derece büyük bir demografik krizdir” ifadelerini kullandı.