İsrail Yunanistan ve GKRY'den Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı 'askeri cephe' girişimi

İsrail Yunanistan ve GKRY'den Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı 'askeri cephe' girişimi

20:3421/12/2025, Pazar
IHA
İsrail, Yunanistan ve GKRY liderleri yarın bir araya geliyor.
İsrail, Yunanistan ve GKRY liderleri yarın bir araya geliyor.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile Doğu Akdeniz’i gündemine alan bir üçlü görüşme yapacağını yazdı. Görüşmede Doğu Akdeniz’de ortak bir askeri gücün kurulması seçeneğinin ele alınacağı öne sürüldü.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini bildirdi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yarın üçlü görüşme yapılacak. İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini belirtti. Görüşmenin yarın TSİ 15.30’da gerçekleşeceği ve ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’de ortak bir askeri gücün kurulmasının ele alınacağı öne sürüldü.



