Türkiye’ye karşı şer üçgeni: İsrail-Yunanistan-GKRY ittifakının hedefi Mavi Vatan

Türkiye’nin kara sularındaki haklarına göz diken ve bu doğrultuda ittifak kuran İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), iş birliklerini askeri düzleme taşıyarak Mavi Vatan’a karşı şer üçgeni oluşturdu.
İsrail basınından KAN’ın haberine göre önceki gün İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar GKRY’de, Türkiye'nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki etkisini azaltma amacıyla düzenlediği toplantıda Yunan ve Güney Kıbrıs hava kuvvetlerinin üst düzey subaylarıyla bir araya geldi. Atina menşeli TaNea gazetesi ise Ege ve Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin 2 bin 500 askerlik 'hızlı müdahale gücü' oluşturmak için harekete geçtiğini yazdı. Boru hatlarının ve ötesinin korunması için, Yunanistan'ın bu kuvvette bir fırkateyn ve bir denizaltıya, İsrail'in ise yeni korvetlerinden birine ve kendi denizaltılarından birinin dahil olacağının planlandığına yer verildi. Tüm bu gücün hava desteği ile birlikte devriye gezeceği ifade edildi.
İSRAİL FÜZELERİNİ ADALARA KONUŞLANDIRACAK
Haberde planın Yunanistan'daki üst düzey subaylar ve analistler tarafından da olumlu karşılandığı belirtilerek, "Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis'in, İsrail'in zaman zaman uyguladığı önleyici hamlelere atıfta bulunması tesadüf değildir" denildi. Geçtiğimiz 3 Kasım'da Yunanistan ve İsrail hava kuvvetleri, Yunan hava sahasında ortak bir hava tatbikatı düzenledi. Yunanistan da İsrail’den satın aldığı SPIKE füzelerini Türkiye ile sınır olan Evros bölgesine ve Ege Denizi’nin doğusundaki adalara konuşlandıracağını ve yaz aylarından itibaren operasyonel aşamaya geçilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis 22 Aralık’ta İsrail'i ziyaret edecek ve “Üçlü Zirve” gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE’NİN ETKİSİ SINIRLARIMIZA DAYANDI
- Terör devleti İsrail’in Kanal 12 televizyonunda konuşan emekli tümgeneral Israel Ziv, Türkiye’nin bölgesel ve küresel yükselişine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ziv, Türkiye’nin bölgesel nüfuzunun Ortadoğu’da giderek arttığına dikkat çekerek “Kapımızın dibinde ‘Büyük Türkiye’ vizyonu gerçekleştiriliyor” dedi. Ayrıca Suriye’de istikrarsızlık olduğunu iddia ederek “Ankara için stratejik bir avantaj sağlıyor. Suriye’deki durum, Türkiye’ye yarıyor” yorumunda bulundu. Ziv, “Tehlike sadece kuzey sınırlarımızda değil, aynı zamanda Trump’ın Türk askerlerinin Gazze’ye girişine izin vermesinde" ifadesinde bulundu.