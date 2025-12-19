Türkiye’ye karşı şer üçgeni: İsrail-Yunanistan-GKRY ittifakının hedefi Mavi Vatan

İsrail basınından KAN’ın haberine göre önceki gün İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar GKRY’de, Türkiye'nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki etkisini azaltma amacıyla düzenlediği toplantıda Yunan ve Güney Kıbrıs hava kuvvetlerinin üst düzey subaylarıyla bir araya geldi. Atina menşeli TaNea gazetesi ise Ege ve Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin 2 bin 500 askerlik 'hızlı müdahale gücü' oluşturmak için harekete geçtiğini yazdı. Boru hatlarının ve ötesinin korunması için, Yunanistan'ın bu kuvvette bir fırkateyn ve bir denizaltıya, İsrail'in ise yeni korvetlerinden birine ve kendi denizaltılarından birinin dahil olacağının planlandığına yer verildi. Tüm bu gücün hava desteği ile birlikte devriye gezeceği ifade edildi.