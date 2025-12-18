ABD'den UCM'ye İsrail kalkanı: Savaş suçlarını soruşturan yargıçlara yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin iki yargıcına yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rubio, "Bu kişiler, İsrail'in rızası olmadan, UCM'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılmışlardır. Bu kişiler, 15 Aralık'ta UCM'nin, İsrail'in temyizine karşı aleyhte verdiği karara da katılmışlardır." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakan, UCM'nin İsrail'i Gazze'deki savaş suçlarından dolayı sorumlu tutma çabalarını, "mahkemenin İsrail'i hedef alan siyasal eylemleri" olduğunu savundu.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almıştı.

Trump yönetimi, ağustos ayında da UCM üyesi bazı yargıç ve savcıları yine "İsrail'e karşı tutumları" olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklemişti.