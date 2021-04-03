Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımlar kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemenin ABD ve müttefiki İsrail hakkında, savaş suçu iddialarını içeren dava soruşturmalarına onay vermesi nedeniyle yetkililere yaptırım uygulama kararı almıştı.

İlkin Mart 2019'da Bensouda'ya ABD'ye seyahat yasağı getirilmiş, ardından 18 ay sonra Bensouda ve Mochochoko'nun ABD'deki varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

"Diplomasiyle çözülmesini istiyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın aldığı bu yaptırım kararını kaldırdı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin UCM Başsavcısı Fatou Bensouda ile Yargı Yetkisi, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko'ya getirdiği yaptırımların geri çekildiğini duyurdu.

Blinken açıklamasında, ABD'nin mahkemenin açtığı bazı davalara karşı çıktığını ancak bu endişelerinin yaptırımlar yerine diplomasi yoluyla çözülmesini beklediklerini belirtti.

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