Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında yakalama kararı verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işledikleri suçlamasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.
Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.
Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğun ifade edildi.
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