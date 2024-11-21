Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında yakalama kararı verdi

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğun ifade edildi.