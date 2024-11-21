Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında yakalama kararı verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında yakalama kararı verdi

15:0121/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Binyamin Netanyahu - Yoav Gallant
Binyamin Netanyahu - Yoav Gallant

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'savaş suçları' nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işledikleri suçlamasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğun ifade edildi.

#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Uluslararası Ceza Mahkemesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi Okunuşu: Arapça oku, dinle, Türkçe anlamı, fazileti, meali...