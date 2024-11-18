Netanyahu 26 Ekim'de İsrail'in İran'ın nükleer programlarına ait unsurunu vurduğunu duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı. Netanyahu, "Bu bir sır değil. Bu saldırıda nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var” dedi.