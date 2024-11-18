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Netanyahu 26 Ekim'de İsrail'in İran'ın nükleer programlarına ait unsurunu vurduğunu duyurdu

Netanyahu 26 Ekim'de İsrail'in İran'ın nükleer programlarına ait unsurunu vurduğunu duyurdu

23:3518/11/2024, Pazartesi
IHA
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Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a 26 Ekim'de düzenlediği saldırıya dair açıklamada bulundu. Gazze Kasabı Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzlediği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırıda İran'ın nükleer programına ait belirli bir unsurun vurulduğunu belirterek, savunma ve füze üretim kapasitesinin de zayıfladığını aktardı. Netanyahu, "Bu bir sır değil. Bu saldırıda nükleer programlarına ait vurulan belirli bir unsur var” dedi.

İran'ın başkenti Tahran çevresindeki Rusya tarafından tedarik edilen 3 adet S-300 hava savunma bataryasının vurulduğunu aktaran Netanyahu, İran'ın uzun menzilli balistik füzelerde kullandığı katı yakıt üretim kabiliyetine de ciddi zarar verildiğini söyledi.


#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#İran
#saldırı
#nükleer program

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