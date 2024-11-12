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Eski yardımcısı Netanyahu'nun planını ifşa etti: Soykırımı meşrulaştırmak için 'değiştirilmiş belge' sızdırdılar

Eski yardımcısı Netanyahu'nun planını ifşa etti: Soykırımı meşrulaştırmak için 'değiştirilmiş belge' sızdırdılar

19:0412/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in, ordudan sızdırılan bazı belgelerde değişiklikler yaparak, uluslararası basın aracılığıyla dünyayı manipüle ettiği ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli konumundaki bir İsrail askeri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun daha fazla belge sızdırılmasını istediğini öne sürdü. Asker, bilgiyi soruşturmanın baş şüphelisi Netanyahu'nun eski yardımcısı Eliezer Feldstein'dan aldığını aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin İsrail ordusuna ait gizli belgeleri sızdırdığı iddiaları üzerine İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ortak soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, bu belgelerin yetkisiz aktarımı ve çarpıtılarak basına sunulması üzerine yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Başbakan Netanyahu'nun eski yardımcısı Eliezer Feldstein’ın da aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.

Soykırımı meşrulaştırmak için 'değiştirilmiş belge' sızdırdılar

Başbakanlık Ofisi'nin, belgelerde değişiklikler yaparak kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Alman Bild ve The Jewish Chronicle gibi yabancı basına servis ettiği belirtiliyor.

Bild, Hamas’ın esir takası görüşmelerini uzatmayı planladığını; The Jewish Chronicle ise Yahya Sinvar’ın kaçış planlarını aktarmıştı.

Netanyahu kendini aklama peşinde: Askerler lehine açıklamalar yaptı

Açıklamada, İsrail polisi, ordu ve Şabak'ın yürüttüğü ortak soruşturmada gözaltına alınanlara,
Başbakan Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınanların "20 gün boyunca bodrum katında gözaltında tutulup, günlerce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği" iddia edilen açıklamada, Netanyahu'ya karşı "asılsız iddialarda" bulunulduğu öne sürüldü.

Ayrıca açıklamada,
"Muhafazakar yönetime zarar vermek amacıyla asılsız iddialarla genç insanların hayatlarını mahvetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz."
ifadesi kullanıldı.

Netanyahu daha fazla belge sızdırılmasını istemiş

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir İsrail askerinin avukatı bugün, soruşturmanın baş şüphelisi
Eliezer Feldstein'ın müvekkiline, "belgeleri Netanyahu'ya verdiğini, başbakanınsa daha fazla belge istediğini" söylediğini öne sürdü.

27 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan Feldstein'ın gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı yarın yeniden gözden geçirilecek.


#Binyamin Netanyahu
#Eliezer Feldstein
#İsrail

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