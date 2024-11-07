Tel Aviv'in 'Trump' korkusu: İsrail'e diplomatik bomba!

İsrail medyasında yer alan analizlere göre, Donald Trump'ın olası bir seçim zaferi sonrasında ABD'nin İsrail'e askeri operasyonlar konusunda vereceği desteğin sorgulanabileceği düşünülüyor. Gazeteler, Trump’ın Gazze, Lübnan ve İran konularında Biden’dan tamamen farklı bir politika izleyeceğini öne sürerken, Trump’ın kendine çizeceği yeni rotanın terör devleti İsrail için "diplomatik bir bomba" etkisi oluşturabileceği yorumunu yapıyor.
The Jerusalem Post'un analizine göre, Trump’ın olası seçim zaferinin ardından, İsrail’in ABD’nin askeri operasyonlarına desteği sorgulama ihtimali artıyor.
"Netanyahu'ya karşı daha sert olabilir"
Analistler, Trump'ın yönetiminde, Gazze ve Lübnan’daki çatışmaları sonlandırmanın öncelikli gündem olabileceğini belirtiyor.
"Savaşı bitir"
"İlişkileri zayıfladı"
CNN International, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin 2020'de Biden’ın zaferini tebrik etmesi sonrası zayıfladığını belirtiyor. Trump, Netanyahu’yu "ihanet" ile suçlamış, ayrıca İsrail’in Hamas saldırısına karşı hazırlıksız olduğunu öne sürerek, kendi yönetiminde böyle bir saldırının gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.