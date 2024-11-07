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Tel Aviv'in 'Trump' korkusu: İsrail'e diplomatik bomba!

Tel Aviv'in 'Trump' korkusu: İsrail'e diplomatik bomba!

Lokman Özdemir
09:477/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump - Netanyahu
Trump - Netanyahu

İsrail medyasında yer alan analizlere göre, Donald Trump'ın olası bir seçim zaferi sonrasında ABD'nin İsrail'e askeri operasyonlar konusunda vereceği desteğin sorgulanabileceği düşünülüyor. Gazeteler, Trump’ın Gazze, Lübnan ve İran konularında Biden’dan tamamen farklı bir politika izleyeceğini öne sürerken, Trump’ın kendine çizeceği yeni rotanın terör devleti İsrail için "diplomatik bir bomba" etkisi oluşturabileceği yorumunu yapıyor.

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı
Donald Trump
zaferini ilan etti.

The Jerusalem Post'un analizine göre, Trump’ın olası seçim zaferinin ardından, İsrail’in ABD’nin askeri operasyonlarına desteği sorgulama ihtimali artıyor.


Trump’ın Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik politikalarının, Biden’dan keskin biçimde ayrışacağı ifade ediliyor. Analizde Trump’ın İsrail’e yönelik
"diplomatik bir şok"
etkisi meydana getirecek yeni bir yol çizeceği öngörülüyor.




"Netanyahu'ya karşı daha sert olabilir"


Analistler, Trump'ın yönetiminde, Gazze ve Lübnan’daki çatışmaları sonlandırmanın öncelikli gündem olabileceğini belirtiyor.



Filistin Ulusal Girişimi lideri Mustafa Barguti ise CNN’e yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Trump yönetiminde daha sert bir başkanla karşı karşıya kalabileceğini, ancak bu durumun Filistinliler için büyük bir değişiklik yaratmayacağını ifade ediyor. Barguti, her iki yönetimin de İsrail’e karşı
"tamamen taraflı"
olduğunu vurguluyor.


"Savaşı bitir"


Times of Israel’e göre, Trump, Temmuz ayında Florida’da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Beyaz Saray’a dönüş tarihine kadar Gazze çatışmalarını sonlandırması gerektiği mesajını iletti. Netanyahu, Trump’ın
"Savaşı bitir"
talebi ile aşırı sağcı koalisyon ortaklarının
"savaş devam etsin"
baskısı arasında kalabilir.

"İlişkileri zayıfladı"


CNN International, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin 2020'de Biden’ın zaferini tebrik etmesi sonrası zayıfladığını belirtiyor. Trump, Netanyahu’yu "ihanet" ile suçlamış, ayrıca İsrail’in Hamas saldırısına karşı hazırlıksız olduğunu öne sürerek, kendi yönetiminde böyle bir saldırının gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.



#Trump
#İsrail
#Netanyahu

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