Tel Aviv'in 'Trump' korkusu: İsrail'e diplomatik bomba!

Filistin Ulusal Girişimi lideri Mustafa Barguti ise CNN’e yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Trump yönetiminde daha sert bir başkanla karşı karşıya kalabileceğini, ancak bu durumun Filistinliler için büyük bir değişiklik yaratmayacağını ifade ediyor. Barguti, her iki yönetimin de İsrail’e karşı

"tamamen taraflı"