Trump daha güçlü dönüyor

ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat Parti’den rakibi Kamala Harris’e karşı ezici bir üstünlük sağlayarak 47. Başkan oldu. 2020’de ABD Başkanı Joe Biden’a karşı seçim yarışını kaybeden Trump, 2024’te daha güçlü bir şekilde döndü ve ABD tarihinin 60’ıncı başkanlık seçimlerinde ipi göğüsledi. Oyların yaklaşık yüzde 87'sini sayılırken, Trump 51,2 oran ile yüzde 47,4 oy alan Harris'e karşı önde. Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 292 delege elde etti. Harris ise 224'te kaldı. 28 eyalette rakibine karşı üstünlük sağlayan Trump, 7 salıncak eyaletin tümünde Harris’i süpürdü. Sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, son 20 yılın en büyük zaferini elde ederken, 1892’den beri ilk kez bir Amerikalı Başkan, girdiği ikinci seçimde kaybettikten sonra tekrar başkan seçildi.





OYLARIN YÜZDE 52’SİNİ ALDI

ABD medyasına göre Trump, oyların 51,9’unu alarak seçimden zaferle ayrıldı. Açıklanan sandık sonuçlarına göre Trump, 71 milyon 189 bin 509 oy alırken, rakibi Harris, 66 milyon 257 bin 69 oy aldı. böylece ulusal bazda rakibine beş milyona yakın oy farkı attı. Yeşiller Partisi’nin Anti-Siyonist adayı Jill Stein 613 bin 917 oy alırken, Bağımsız Aday Robert Kennedy 593 bin 851 kişiden destek buldu.





Demokratların adayı Kamala Harris ezici bir mağlubiyet yaşadı.

SALINCAK EYALETLERE DAMGA VURDU

Tam 50 eyalet bulunan ABD'de 43 eyaletin oy dağılımı pek değişmezken diğer 7 eyalet, seçimin gidişatını belirlediği için "salıncak eyalet" olarak adlandırılıyor. Ülke genelinde delege sayısında 270'e ulaşan aday başkanlık seçimini kazanmış oluyor ve bu eyaletler toplamda 93 delege veriyor. Pensilvanya’da oyların %50,9’unu, Georgia’da %50,8’ini Wisconsin’de %51,2’sini, Nevada’da %51,6’sını, Michigan’da %52,5’ini Arizona’da %50,4’ünü ve North Carolina’da %51,1’ini alan Trump kritik eyaletlerde farkını ortaya koydu.





SENATO’YU DA KAZANDI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında, Senato’da Cumhuriyetçiler toplamda 52 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı. Demokratların ise 42 koltukta kaldığı belirtiliyor. 2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.





TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÖNDE

Temsilciler Meclisi ayağında ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD basınından Fox News'a göre Cumhuriyetçiler şu ana kadar 197 sandalye kazandı. Demokratlar 177 sandalyede kaldı. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun kazanılması için 218 sandalyeye ihtiyaç var.





1892’DEN BERİ İLK

Trump'tan önce aralıklı olarak iki dönem başkanlık görevinde bulunan son isim, 1892'de tekrar Oval Ofis'e dönen Grover Cleveland idi. Cleveland 1885-1889 yılları arasında 1 dönem başkanlık yaptıktan sonra 1888'deki seçimi kaybetmiş, 1892'de Cumhuriyetçi Başkan Benjamin Harrison'ı mağlup edip tekrar Beyaz Saray'a dönmüştü.





Savaşları bitireceğim

ABD'de Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı. Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir" ifadelerini kullandı. Trump, başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım" dedi. Donald Trump, kendisi ile birlikte seçilen Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e de teşekkür etti ve beraber büyük işler başaracaklarını belirtti.





Ocak ayında göreve başlayacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 7 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor. Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.





2 bin 500 göçmen sınıra dayandı

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi. Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor. Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.















