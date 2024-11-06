İşte ABD'deki seçim yarışının kazanan ve kaybeden ünlüleri

Kamala Harris'in destekçilerinin çoğu sessiz kalmayı tercih etti. Sessiz kalmayanlardan biri ise rap şarkıcısı Cardi B oldu. Cardi B, Trump'ın önde çıktığı eyaletleri ima ederek

"Bazılarınızın kasırgalarla karşılaşmasının nedeni budur"