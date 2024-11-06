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İşte ABD'deki seçim yarışının kazanan ve kaybeden ünlüleri

İşte ABD'deki seçim yarışının kazanan ve kaybeden ünlüleri

Seren Som
17:036/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
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ABD seçimlerinde Demokrat ünlülerde hüzün, Cumhuriyetçi ünlülerde coşku hakim.
ABD seçimlerinde Demokrat ünlülerde hüzün, Cumhuriyetçi ünlülerde coşku hakim.

ABD 2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferini ilan etmesi, milyarder Elon Musk başta olmak üzere çok sayıda ünlüyü sevindirirken, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in destekçilerinin sessizliğe gömülmesine neden oldu.

2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i yendi.

Seçim süreci boyunca Trump-Harris mücadelesine ünlü isimlerde damga vurdu.

İlk tebrik Musk'tan

Trump'a en büyük destekçisinin dünyanın en zengin iş insanı Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk olduğu biliniyor. Musk, Trump'ı ilk tebrik edenler arasında yer aldı. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Amerikan halkı, Trump'a değişim için çok net bir yetki verdi"
değerlendirmesinde bulundu.
Trump ile sohbet ederken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Musk, geleceğin güzel olacağını kaydetti. Musk, paylaşımında
"ABD, inşa edenlerin ülkesidir, yakında inşa etmekte özgür olacaksınız."
ifadesini kullandı.

Lavabolu gönderme

2022'de Twitter'ı satın aldığında şirketin merkezine giderken lavabosunu da taşıyan ve gündem olan Elon Musk, bu kez de o lavaboyla olan fotoğrafını photoshop ile Beyaz Saray'a yerleştirdi.

  • Elon Musk, Donald Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.
Mel Gıbson
Cesur Yürek, Mad Max ve Cehennem Silahı filmlerindeki rolleriyle tanınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı
Mel Gıbson
, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bölüm başlıyor. Trump öncülük ediyor" ifadelerini kullanarak dünyayı sırtlanan Trump fotoğrafı paylaştı.

Röportajında Harris'e yüklenmişti

  • Mel Gibson, Ekim ayı sonunda yayınlanan röportajında Trump'a oy vereceğini söyledi ve Harris hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandı. 68 yaşındaki Aktör ve yönetmen, “Kime oy vereceğimin kimseyi şaşırtacağını sanmıyorum” dedi. Sorularla sıkıştırılınca “Onu [Harris'i] içeri alırsak nasıl olacağını biliyorum. Ve bu iyi bir şey değil. Berbat bir sicil. Konuşulacak bir politikası yok. Bir çit direği kadar IQ'su var.” Diye konuştu.Gibson, 2021'de bir etkinlikte Trump’a asker selamı verirken fotoğraflara yansımıştı.

ABD'li sunucu oyuncu
Drea de Matte
ise, X sosyal medya hesabından Harris ve destekçileriyle dalga geçerek, "Sizin konuyla ilginiz yok" paylaşımında bulundu.
Angelina Jolie'nin babası ABD'li ünlü aktör
Jon Voight
, Trump'ın Florida'daki kampanya merkezinde seçim zaferini kutlarken görüntülendi.

Cardi B'den 'kasırgalı' ima: Tepki çekince sildi

Kamala Harris'in destekçilerinin çoğu sessiz kalmayı tercih etti. Sessiz kalmayanlardan biri ise rap şarkıcısı Cardi B oldu. Cardi B, Trump'ın önde çıktığı eyaletleri ima ederek
"Bazılarınızın kasırgalarla karşılaşmasının nedeni budur"
dedi. Cardi B, eyalet ya da bölge ismi vermedi fakat sosyal medya kullanıcıları Cardi B'nin bu çıkışının sık sık kasırgaların meydana geldiği ve Trump'a olan destekleriyle bilinen Florida ve Teksas gibi eyaletleri işaret etmesi olarak yorumladı ve tepki mesajı yağdırdı. Cardi B, gönderisini paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi.

Trump'ı destekleyenler bazı diğer ünlü isimler şöyle:

Dennis Quaid
Roseanne Barr
Zachary Levi

Eski dosttan tam destek

Gerçek adı Terry Gene Bollea olan eski WWE yıldızı
Hulk Hogan
, geçtiğimiz ay New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen bir miting sırasında Trump'a sahnede eşlik etti. Elinde Amerikan bayrağıyla Real American adlı tema şarkısına eşlik etti.
  • Bir zamanlar Demokrat Barack Obama'yı başkanlık için destekleyen 71 yaşındaki emekli profesyonel güreşçi, Temmuz ayında Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de de bir konuşma yapmıştı.

Rakipti, destekçisi oldu

2020 seçimlerinde başkan adayı olan Kanye west, 12 eyalette 70 bin oy aldıktan sonra 4 kasım 2020’de, seçim günün ertesi sabahı kampayasından çekilmişti. Trump’ı destekleyen West, bu yıl desteğini ikiye katladı. Şubat ayında paparazzilere ”Elbette, tüm gün Trump!”dedi.

Diğer Trump destekçisi ünlüler ise şöyle: Amber Rose, Azealia Banks, Mike Tyson, Magic Johnson...

Harris'i desteklediği bilinen bazı isimler ise şöyle:

  • George Clooney, Jessica Alba, Jennifer Aniston, Bill Gates, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg, Bad Bunny.


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