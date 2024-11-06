İşte ABD'deki seçim yarışının kazanan ve kaybeden ünlüleri

ABD 2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferini ilan etmesi, milyarder Elon Musk başta olmak üzere çok sayıda ünlüyü sevindirirken, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in destekçilerinin sessizliğe gömülmesine neden oldu.
2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i yendi.
Seçim süreci boyunca Trump-Harris mücadelesine ünlü isimlerde damga vurdu.
İlk tebrik Musk'tan
Lavabolu gönderme
2022'de Twitter'ı satın aldığında şirketin merkezine giderken lavabosunu da taşıyan ve gündem olan Elon Musk, bu kez de o lavaboyla olan fotoğrafını photoshop ile Beyaz Saray'a yerleştirdi.
- Elon Musk, Donald Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.
Röportajında Harris'e yüklenmişti
- Mel Gibson, Ekim ayı sonunda yayınlanan röportajında Trump'a oy vereceğini söyledi ve Harris hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandı. 68 yaşındaki Aktör ve yönetmen, “Kime oy vereceğimin kimseyi şaşırtacağını sanmıyorum” dedi. Sorularla sıkıştırılınca “Onu [Harris'i] içeri alırsak nasıl olacağını biliyorum. Ve bu iyi bir şey değil. Berbat bir sicil. Konuşulacak bir politikası yok. Bir çit direği kadar IQ'su var.” Diye konuştu.Gibson, 2021'de bir etkinlikte Trump’a asker selamı verirken fotoğraflara yansımıştı.
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Trump'ı destekleyenler bazı diğer ünlü isimler şöyle:
Eski dosttan tam destek
- Bir zamanlar Demokrat Barack Obama'yı başkanlık için destekleyen 71 yaşındaki emekli profesyonel güreşçi, Temmuz ayında Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de de bir konuşma yapmıştı.
Rakipti, destekçisi oldu
2020 seçimlerinde başkan adayı olan Kanye west, 12 eyalette 70 bin oy aldıktan sonra 4 kasım 2020’de, seçim günün ertesi sabahı kampayasından çekilmişti. Trump’ı destekleyen West, bu yıl desteğini ikiye katladı. Şubat ayında paparazzilere ”Elbette, tüm gün Trump!”dedi.
Diğer Trump destekçisi ünlüler ise şöyle: Amber Rose, Azealia Banks, Mike Tyson, Magic Johnson...
Harris'i desteklediği bilinen bazı isimler ise şöyle:
- George Clooney, Jessica Alba, Jennifer Aniston, Bill Gates, Ricky Martin, Eminem, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Neil Young, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Anne Hathaway, Spike Lee, Steven Spielberg, Bad Bunny.