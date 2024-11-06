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Trump rakibi Harris'e kaç oy fark attı?

Trump rakibi Harris'e kaç oy fark attı?

14:456/11/2024, Çarşamba
AA
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Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris.
Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı. Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı. Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.


ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump,
50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı
. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı.

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Trump rakibi Harris'e kaç oy fark attı?
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06 Kasım, Çarşamba

Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu

Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.


ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "
Seçiciler Kurulu
" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.


#5 milyon
#ABD Başkanlık Seçimleri
#Donald Trump
#Kamala Harris

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