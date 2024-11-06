Trump rakibi Harris'e kaç oy fark attı?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı. Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı. Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.
Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu
Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.