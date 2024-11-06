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Donald Trump: Philadelphia'da büyük hile yapıldı

Donald Trump: Philadelphia'da büyük hile yapıldı

08:356/11/2024, Wednesday
AA
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Donald Trump
Donald Trump

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da büyük hile yapıldığı konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor." mesajını paylaştı.

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.



#ABD
#Philadelphia
#seçimi
#Trump

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