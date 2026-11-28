Trump'tan F-16 pilotuna savaş uçağı sorusu: En iyisi hangisi?

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla görüştüğü ABD Hava Kuvvetleri pilotu Yarbay Brant Smith'e F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını kıyaslamasını istedi. Smith, dünyanın en iyi savaş uçağının F-16 olduğunu belirterek başka bir uçağa geçmek için para teklif edilse bile kabul etmeyeceğini söyledi.