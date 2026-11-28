ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS),
depremin Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıklarında olduğunu belirtti.
5 büyüklüğündeki deprem,
ABD'nin California eyaleti açıklarında meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu, ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada belirtildi.
Deprem 12,2 kilometre derinlikte oldu
Aynı açıklamada, 12,2 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 5 olduğu kaydedildi.
Tsunamiuyarısı ise depremin ardından verilmedi.
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