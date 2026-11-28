ABD'de birçok eyalette toplam 216 binden fazla haneye, Şükran Günü'nde etkili olan fırtınanın etkilerinin sürmesi nedeniyle elektrik sağlanamıyor.
Ülkenin Doğu Yakası ve orta kesimlerini 26 Kasım'daki Şükran Günü tatilinde vuran fırtınanın etkileri hala sürüyor.
216 bin 973 hanenin elektriği yok
Hava takip sitelerinin verilerine göre, ülkede cuma günü 670'e yakın uçuş iptal edilirken 3 bin 400'den fazla uçuş da rötar yaptı.
Yerel basına göre, Maryland eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle köprüler trafiğe kapatıldı.
Başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nın pistini su basarken, Delaware eyaletinde de sahil kısımlarındaki yolları su bastı.
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