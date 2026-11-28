Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait savaş jetleri, bombardıman uçakları ve İHA'ların Tayvan çevresinde 33 uçuş yaptığını açıkladı

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Çin'e ait askeri hava araçlarının, egemenlik ihtilafı yaşanan Tayvan 'ın çevresinde 33 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde aralarında savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları ile İHA'ların bulunduğu askeri hava araçlarının 33 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

27 uçuş orta çizgiyi geçti

Açıklamada, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapılan uçuşlardan 27'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 4 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi yer aldı.

Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği bildirildi.

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Uçuşların Çin'in Batı Pasifik'te yürüttüğü müşterek hava-deniz talimi ve uzun mesafe uçuş eğitimi kapsamında yapıldığı değerlendirmesi, bakanlığın dünkü açıklamasında da yer almıştı.

1949'dan bu yana fiili bağımsızlık

Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor; Çin ise Ada'nın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.

İç savaşın ardından Çin ana karası ile Tayvan arasında ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırırken, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Buna karşılık Tayvan'ın da askeri harcamalarını artırdığı ve ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

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