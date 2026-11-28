İşgal ordusu, son üç günde Gazze’deki güvenlik birimlerinde görev alan Hamas’a bağlı üç üst düzey yetkiliyi şehit etti. İsrail kuvvetlerinin dün, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Hükümeti'ndeki Eğitim Bakan Yardımcısı Halid Ebu Nada yaşamını yitirdi. Filistinli tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, Ebu Nada ailesinin evini hedef aldığını bildirdi. İşgal ordusu, salı ve çarşamba günleri de Gazze’nin kuzeyindeki İç Güvenlik Servisi Müdürü Muhammed Macid Ebu el-Avf ve İç Güvenlik Şefi Naim Ebu Nahl’ı hedef alarak katletmişti. Çarşamba günkü saldırıda, Ebu el-Avf’ın eşi ve 13 ile 15 yaşlarındaki iki kızı da yaşamını yitirmişti. Gazze’deki güvenlik birimlerini yöneten Hamas yetkilileri, hareketin silahlı kanadının üyesi olarak değerlendirilmiyor.

HEDEF GÜVENLİK BOŞLUĞU OLUŞTURMAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, yaptıkları ortak açıklamada, Ebu Nada’nın öldürülmesinin Hamas yetkililerine yönelik daha geniş bir suikast kampanyasının parçası oluğunu belirtti. “Hiçbir terörist dokunulmaz değildir ve Hamas liderliğindeki hiç kimse bizden kaçamaz” diyen iki isim, son bir ayda yaklaşık 80 Hamas üyesinin öldürüldüğünü iddia etti. The Jerusalem Post’a konuşan İsrail güvenlik kaynakları, Ebu Nada suikastının hedefli öldürme politikasında bir dönüm noktası olduğunu ve Hamas’ın Gazze’deki yönetişim otoritesini çökertmeye yönelik yoğunlaşan çabanın başlangıcını temsil ettiğini söyledi. Kaynaklar, sağlık, temizlik, eğitim, enerji ve ekonomi gibi alanları yöneten kurumların, Hamas’ın askeri kanadından ayrı değerlendirildiğini vurguladı. Uzmanlara göre, son suikastlar, üç yılı aşkın süren savaşın ardından Gazze’de hâlâ işleyen idari ve güvenlik yapılarını dağıtmaya yönelik İsrail çabalarının yoğunlaştığını gösteriyor.

GARANTÖRLERE ATEŞKESİ KORUYUN ÇAĞRISI

İsrail ordusunun son dönemde artan saldırıları ve Savunma Bakanı Katz’ın Gazze’yi tamamen boşaltma tehditlerinin ardından bir açıklama yayınlayan Hamas, Barış Kurulu ve garantör ülkelere ateşkesi koruma çağrısı yaptı. İsrail’in ateşkesten beri 1700 Filistinliyi katlettiğine işaret edilen açıklamada, Barış Kurulu’nun sessiz kalması eleştirilerek, akan sivil kanının siyasi sorumluluğunun Kurul’a ait olduğunun altı çizildi.

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