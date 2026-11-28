Merkezi, ABD’nin Chicago kentinde bulunan ve politika yapıcıları nükleer silahların oluşturduğu tehdite karşı uyarma misyonuyla yayın yapan Bulletin of the Atomic Scientists dergisinde 10 Kasım’da yayımlanan rapora göre İsrail’in yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu hiçbir zaman resmen açıklamadı. Ancak uzmanlar, ülkenin 1960’lardan bu yana bomba üretmeye başladığına inanıyor. Buna rağmen İran’ın henüz tamamlanmamış nükleer programını dünyaya tehdit olarak lanse eden İsrail, Gazze, Suriye ve Lübnan’da da güvenliğinin tehdit altında olduğunu iddia ederek ihlallerini sürdürüyor. Dergide yayımlanan rapor ise Ortadoğu’da asıl tehdidin İsrail olduğunu ortaya koyuyor.

SAYIYI 250’YE ÇIKARABİLİR

Raporu hazırlayan nükleer uzmanlar, İsrail’in 1.000 kilograma kadar plütonyum stokunun bulunduğunu ve bunun “4-5 kilogram plütonyum içeren ikinci nesil, tek kademeli, fisyon-implosion (sıkıştırma) tipi savaş başlığı tasarımı” varsayımıyla teorik olarak 160-250 bomba daha üretebileceğini hesaplıyor. Uzmanlar, İsrail’in termonükleer (hidrojen) bomba geliştirmiş olma ihtimalinin değerlendirilmesinin zor olduğunu, ancak mevcut bilgilerin arsenalin büyük ölçüde tek kademeli, güçlendirilmiş fisyon silahlarından oluştuğunu gösterdiğini belirtiyor.

DİMONA’YA EK REAKTÖR KURUYOR

Derginin raporuna göre, Dimona’daki nükleer reaktörde devam eden faaliyetlerin, stok yenilemek amacıyla savaş başlığı üretimine yönelik olduğu değerlendiriliyor. Ancak reaktörün tasarım ömrünün sonuna yaklaştığı belirtiliyor. 2021’deki uydu görüntüleri bölgede on yıllardır görülen en büyük inşaat projelerinden birini ortaya koymuştu. 2026 görüntülerinde ise mevcut reaktöre benzer çapta yeni bir dairesel yapının inşası görülüyor; bunun reaktörle ilgili olup olmadığı henüz net değil.

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NÜKLEER BELİRSİZLİK STRATEJİSİ

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf olmayan İsrail uzun yıllardır “nükleer belirsizlik” politikası izliyor. Nükleer silaha sahip olduğunu ne doğruluyan ne de inkâr eden İsrail, resmi söylemde “Ortadoğu’ya nükleer silahı ilk sokan ülke olmayacağız” propagandasını yapıyor. 1986’da eski Dimona teknisyeni Mordechai Vanunu’nun verdiği bilgilere dayanan Sunday Times, İsrail’in 100’den fazla savaş başlığı ürettiğini yazmıştı. 2023’te ise bazı sağcı siyasetçilerin Gazze’ye yönelik nükleer ima içeren açıklamaları gündeme gelmişti.

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