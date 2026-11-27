ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına ilişkin konuşan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." dedi.
İrani, bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Refakat hizmetleri sürüyor
ABD ve İsrail medyası tarafından yapılan propagandalara rağmen İranlı denizcilerin ve gemilerin yanında olduklarını, refakat hizmetlerini de sürdürdüklerini vurgulayan İrani, "Limanlarımız aktif." ifadelerini kullandı.
Intikam ve geri sürme iddiası
İrani, ABD'nin çeşitli vasıtalarla ülke ekonomisini felç etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını öne sürdü.
Komutan, yine ABD tarafından 4 Mart'ta batırılan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" adlı gemide hayatını kaybeden askerlerin intikamını alacaklarını söyledi.
İranlı komutan, Arap Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda durdurulduğunu öne sürdüğü ABD Donanması'nın Domuzlar Körfezi'ne kadar geri sürüleceğini iddia etti.
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