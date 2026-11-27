Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husiler arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.
El-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husiler'in Riyad bölgesini İHA ile hedef almaya çalıştığını belirtti.
Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından Riyad bölgesine doğru fırlatılan İHA hava savunma sistemleriyle imha edildi." ifadesini kullandı.
Maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler, Saada'ya saldırı düzenlendiğini duyurdu
Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan'ın Saada kentine düzenlediği saldırılarda bir yakıt deposu ile iletişim kulelerinin hedef alındığını duyurdu.
Husiler'e ait Saba ajansında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan, Saada'da çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi.
Kentteki bir yakıt deposunun hedef alındığı ve saldırının ardından depoda yangın çıktığı ifade edildi.
Yangının durumuna ilişkin bilgi verilmezken, Saada'nın Mecez ilçesinde de iletişim kulelerinin hedef alındığı aktarıldı.
Çatışmalar temmuzdan bu yana tırmanıyor
Yemen'de İran destekli Husiler'in Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bunun üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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