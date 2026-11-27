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Soykırımcı İsrail 'de Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasını protesto eden zorunlu askerlik karşıtı Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), Ben Gurion Havalimanı'nın bir girişini kapattı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, iki Haredi fraksiyonu, otobüslerle geldikleri Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın girişindeki bir yolda trafiğin akışını engelledi.

Haredilerin, Tevrat okulu öğrencilerinin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasına karşı Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı gösteri yaklaşık bir saat sürdü.

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İsrail polisinden yapılan açıklamada, eyleme müdahale edildiği ve kargaşa çıktığı belirtildi.

Gösterinin havalimanı çevresinde olağan akışı etkilediği aktarılan açıklamada, göstericilerin sivil araçların ve polis araçlarının geçişlerini engellediği ve polise hitaben "Naziler" diye slogan attığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail polisinin gösteriyi güç kullanarak dağıttığı bildirildi.

Harediler Batı Kudüs'te gösteri düzenledi

Öte yandan Harediler, Batı Kudüs 'teki Bar-Ilan Kavşağı'nda da zorunlu askerlik ve tutuklamalara karşı gösteri düzenledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, gösteride polise saldırdığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Hafta başından beri Harediler, Kudüs ve Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta yolların trafiğe kapatıldığı gösteriler düzenledi, söz konusu gösterilerde polisle yaşanan gerginlikte yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.

Yashar ile Harediler arasındaki koalisyon görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Ülkede zorunlu askerlik karşıtı protestolar sürerken 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'un partisi Yashar ile Haredi partiler arasında koalisyon müzakereleri devam ediyor.

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İsrail devlet televizyonu KAN, Yashar ile Haredi partiler arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve zorunlu askerlik konusunda bir taslak üzerinde anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin önde gelen hahamları Dov Lando ve Moshe Hillel Hirsch'in resmi koalisyon görüşmelerinin başlamasına onay verdiği bildirildi.

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından yürütülen koalisyon pazarlıklarında Ultra-Ortodoksları temsil eden partilerden Birleşik Tevrat Yahudiliği, muhalefet blokundan Haredileri zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutacak ve gözaltı uygulamalarını askıya alacak geçici bir düzenleme talep ediyor.

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Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, zorunlu askerlik uygulanan İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

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Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

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