Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
1200 yıllık Tevrat ele geçirildi

1200 yıllık Tevrat ele geçirildi

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’da Roma dönemine ait 1200 yıllık deri üzerine altın yazma Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüphe-lilerin, 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğindeki Tevrat'ı 1,5 milyon dolara satmaya çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan'da Roma dönemine ait bin 200 yıllık deri üzerine altın yazma Tevrat, Antik Yunan Pontus Amisos ve Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi. Şüphelilerin Tevrat'ı 1,5 milyon dolara satmaya çalıştığı öğrenildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma 20 Şubat Perşembe günü 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Tevrat’ı 1,5 milyon dolara satmaya çalıştıkları belirlendi.



#Tarih
#Roma
#Tevrat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?