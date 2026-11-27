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Uluslararası piyasalarda Brent petrol ün ocak vadeli varili 97,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 96,66 dolara kadar yükseldikten sonra günü 96,57 dolardan tamamladı.

Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırıları sürüyor

Bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 artan Brent petrolün varil fiyatı 97,27 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı ise 86,18 dolar oldu.

Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırıların sürmesi ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının hedef alınması, Orta Doğu 'dan petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu, İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde "izin verilmeyen güzergahı" kullandığı öne sürülen 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

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Cazan rafinerisine saldırı

Suudi Arabistan 'ın güneybatısında yer alan Cazan petrol rafinerisinin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırısına uğradığını, Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, rafinerinin hava mühimmatıyla hedef alındığı ve saldırı sonucu tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir işçinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı ve rafinerideki bazı faaliyetlerin saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

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Husilerin Cazan'daki saldırısı, grubun Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi ve önemli petrol ihracat merkezlerinden Ras Tanura petrol rafinerisini bir gün önce hedef aldığını duyurmasının ardından geldi.

Petrol arzına yönelik riskler

Orta Doğu, petrol arzına yönelik risklerin görüldüğü tek bölge olmadı. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Slavyansk petrol rafinerisinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar gördüğü, tesiste ise petrol sızıntısı yaşandığı bildirildi.

Öte yandan yatırımcıların odağında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 29 Kasım'da yapacağı toplantı öncesinde grubun 2027'ye ilişkin üretim politikası yer alıyor.

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