Görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Başkanlık ile GADD arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildiren Görgün, söz konusu mutabakatın savunma ve askeri teknolojiler ile sistemlere yönelik araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında işbirliğini kapsadığını belirtti.
"Söz konusu saldırıyı kınıyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan halkıyla dayanışmamızı vurguluyoruz. Mutabakatın her iki ülke için hayırlı olmasını diliyor, Al-Sulaiman ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
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