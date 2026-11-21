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BAYKAR’ın yerli ve milli olarak geliştirdiği ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın, tarihi bir eşiği geride bırakarak envantere girmesi dünyada geniş yankı uyandırdı. 19 Kasım itibaıyla güvenlik güçlerine teslim edilen ilk 3 KIZILELMA dünya basınında üst sıralara taşındı. SavunmaSanayiST’teki habere göre Yunan medyası KIZILELMA’nın güç dengelerine etkisine dikkat çekerken, İngiliz ve ABD merkezli yayınlar uçağın hava muharebesindeki rolünü ve uluslararası rakiplerini değerlendirdi.

YUNANİSTAN’IN İÇİ KARARDI!

Yunan basınından News Break, gelişmeyi “Yunanistan’daki gerçekle iç karartıcı karşılaştırma” başlığı üzerinden yayınladı. Türkiye’nin en az 40 yıldır savunma sanayiine ciddi yatırımlar yaptığı belirtilen haberde, buna karşın Yunan savunma sanayiinin aynı dönemde dağıldığı ifade edildi. Yunanistan’ın finansman olarak da Türkiye’nin çok gerisinde kaldığı yazıldı.

KENDİ KAYNAKLARIYLA KARŞILAŞTIRDI

Haberde Yunanistan’ın ilk yerli tasarım İHA projesi ARXITAS’a son 4 yılda ayrılan kaynağın, Bayraktar platformlarında yalnızca 2 günlük test için harcanan kaynakla aynı olduğu da ifade edilirken, bir diğer İHA projesi GRYPAS’ın ise ilk tasarım aşamasında kaldığı ileri sürüldü. Yunan Proto Thema, KIZILELMA’nın en önemli özelliğine “büyük boyutuna rağmen, düşük radar izine sahip olması” dedi. Yunan Dedomeno ise uçağın 600 uçuş gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Yunan Nemesis HD sayfası insansız savaş uçağında Türkiye’nin bir ilke imza attığına işaret etti.

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YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Fransız basınından La Nouvelle Tribune, gelişmeyi yıllar süren çalışmaların ardından tarihi gün ifadeleriyle duyurdu. İspanyol basını Aviacionline, KIZILELMA ile havacılıkta yeni bir dönemin başladığını yazdı, Türkiye’nin yeni bir hava kuvvetleri modelini uygulamaya başladığını aktardı. İngiltere merkezli Aerospace Global News, teslimatla Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağını kullanan ülke olduğunu yazdı. Türkiye’nin havacılık tarihinde önemli bir yer edindiğini belirten medya kuruluşu, ABD’nin General Atomics’in FQ-42 Vengeance ve Anduril’in FQ-44 Fury uçakları ile aynı adımı atmak için çabaladığını ifade etti.

HAVACILIĞA MEYDAN OKUMA

ABD merkezli Al-Monitor ise Türkiye’nin yabancı savunma sanayii bağımlılığını azaltma ve caydırıcılık kapasitesini güçlendirme adımlarına dikkat çekti. Rus basını EADaily gelişmeyi “Geleneksel Havacılığa Meydan Okuma” başlığıyla duyurdu. Uçağın 0,9 Mach azami hıza ulaşabildiği ve 3 saatten fazla havada kalabildiği aktarıldı.

Adım adım KIZILELMA’ya

Bayraktar KIZILELMA projesi, beş yılı aşkın sürede Türk mühendislerinin azmi ve yoğun çalışmasıyla gerçeğe dönüştü. KIZILELMA, 600 sortilik zorlu süreçte sınırlarını adım adım zorlarken hava-hava muharebesi, otonom uçuş ve hassas taarruz kabiliyetleri kazandı. Türkiye’yi insansız savaş uçağı teknolojisinde öncü konuma taşıyan bu yolculukta, her başarı yeni bir hedefin kapısını araladı.

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2021: İLK TASARIM

Muharip İnsansız Uçak Sistemi adıyla başlayan projenin tasarım görselleri 20 Temmuz 2021’de paylaşıldı. Radar görünürlüğü azaltılmış, jet motorlu ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir insansız savaş uçağı geliştirilmesi amaçlandı.

2022: İLK UÇUŞ

12 Mart 2022’de üretim hattına girdi. İlk prototip, kasımda AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne götürülerek yer testlerine alındı. 14 Aralık'ta 18 dakikalık ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2023: F-16 İLE KOL UÇUŞU

Ocak 2023’te tam otomatik iniş, martta orta irtifa sistem testleri tamamlandı. 24 Nisan’da Bayraktar AKINCI ile yakın kol uçuşu yaptı. TEKNOFEST İstanbul’da ise SOLOTÜRK’ün F-16’sı ve Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla aynı formasyonda uçtu.

2024: YENİ MOTOR

Temmuzda art yakıcılı motor testleri yapıldı. 25 Eylül’de bu motoru kullanan PT-3 prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2025: SİLAH TESTLERİ

Mart 2025’te manevra testleri sürdü. 8 Ekim’de ASELSAN’ın TOLUN ve ROKETSAN’ın TEBER-82 mühimmatlarıyla yapılan ilk atışlarda hedefler vuruldu. 17 Kasım’da ASELSAN’ın TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin entegrasyonuyla hedef takibi geliştirildi.

29 Kasım’da Sinop açıklarında MURAD AESA radarıyla takip edilen jet motorlu hava hedefi, GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle vuruldu.

2026: ELEKTRONİK HARP

Şubatta ASELSAN’ın FEWS-U Elektronik Harp Süiti KIZILELMA’ya entegre edilerek uçuşta test edildi. 6 Mayıs’ta Baykar ile Endonezya arasında 2028’den itibaren 12 uçak teslimatını ve 48 uçaklık opsiyonu öngören çerçeve anlaşma imzalandı.

13 Temmuz’da JET-230 süpersonik füzesiyle deniz üzerindeki hedefi 120 kilometrenin üzerinden vurdu. 25 ve 28 Temmuz’da gövde içi mühimmat yuvasından sırasıyla TEBER-82 ve TOLUN bırakıldı; hedefler vuruldu.

KASIM 2026: İLK TESLİM

19 Kasım’da 600 sortilik sürecin ardından ilk üç KIZILELMA envantere alındı.

Sıradaki hedefler arasında seri teslimatlar ve TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yeteneğinin geliştirilmesi bulunuyor.

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