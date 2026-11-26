Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili çok sayıda belgesel izlediğini ve maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu'ndan destek aldığını aktaran Atay, şunları kaydetti:





"Bu maketi geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptım. Kullanılmış kağıtların temiz yüzlerini kullanarak baskılar aldım, atık kartonları değerlendirdim. Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği anı canlandırmak ve öğrencilerimize sözel olarak anlattığımız bilgileri görsel hafızalarında yer etmesi için makete döktük. Çocukların hayal dünyaları gelişsin, görselleştirip duygularını geliştirelim istedik."