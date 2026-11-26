Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olarak aranan evli ve 2 çocuk babası besici Mehmet Er (55), ormanlık alanda ölü bulundu.
Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde oturan Er, dün öğle vakti evden çıktı ve geri dönmedi.
Arama çalışmaları gece boyunca sürdü
Çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayan ailesi ve yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmaları, gece boyunca dron desteğiyle sürdürüldü.
Havanın aydınlanmasıyla yeniden yoğunlaştırılan çalışmaların sonucunda Er'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Tunçbilek'e yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Yaylacık ormanları Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkiinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Er'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, cinayet dahil tüm ihtimaller araştırılıyor.
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