Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular: 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Halil (28) ve Ayşe Nur Özçelik (26) çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle 28 milyon liralık yatırımla büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Çift, modern koşullarda et ve süt üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Yatırımın 20 milyon liralık kısmı TKDK hibesi olurken, destek tutarı yüzde 70'in üzerine çıktı. Toplam 4 bin 200 metrekarelik alana kurulan ve 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmenin 2 bin 100 metrekaresi kapalı. Çiftlikte Holstein ırkı 87 gebe düve bulunuyor; Özçelik çifti 1 işletme daha kurarak kapasiteyi artırmayı hedefliyor.