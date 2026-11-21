Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 21. kilometresinde, yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ahmet Başpınar idaresindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, tekerinin patlaması nedeniyle yol kenarında duran mermer yüklü 03 SC 780 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil, tırın dorsesine saplandı.
Sıkışan yaralılar kurtarıldı
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Başpınar ile otomobildeki Hayrettin Başpınar, Hüseyin Aslan ve Şerife Aslan, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
2 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor
Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü Seydi Özbek'in, diğer sürücüleri uyarmak için yola dubalar koyup el feneriyle ikazda bulunduğu sırada, kendisini fark etmeyen otomobilden son anda kurtulduğunu söylediği belirtildi.
Afyonkarahisar yolu, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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