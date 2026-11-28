Kanada hükümeti, Myanmar'ın, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine yönelik kararına "bütünüyle uymasını" beklediğini bildirdi.
UAD'nin kararını "dönüm noktası" şeklinde niteleyen Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Anand, "Rohingya halkı, yıllardır kendilerine karşı işlenen vahşetler için adalet arayışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Karar doğrultusunda "hesap verebilirliğin sağlanması yönündeki baskısını" sürdüreceklerini söyleyen Anand, Kanada hükümetinin Myanmar'ın UAD'nin söz konusu kararına "bütünüyle uymasını beklediğini" de kaydetti.
Hlaing'den "uygunsuz şartlar" tepkisi
Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine UAD, 19 Kasım'da hükmetmişti.
BBC'nin Myanmar basınına dayandırdığı haberine göre, Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, açıklamasında UAD kararındaki "soykırım" ifadesinin ülkenin itibarını ciddi anlamda etkilediğini belirtmişti.
Hlaing, "Myanmar, sorumlu bir ülkeye yakışır adımlar atacak ancak uygunsuz bulduğu şartlara uymayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Hlaing, UAD kararının hangi bölümlerini "uygunsuz" bulduğuna dair detay paylaşmamıştı.
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