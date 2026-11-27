Bölgede çok sayıda ağacın devrildiği, enerji hatlarının zarar gördüğü ve altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD 'nin doğu kıyılarında Şükran Günü döneminde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı ve ulaşımı felç etti. North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinin kıyı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kıyıya vuran şiddetli dalgalar ve fırtına su baskınlarına neden oldu.

Bölgede çok sayıda ağacın devrildiği, enerji hatlarının zarar gördüğü ve altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi.

6 KIYI EYALETİNDE SU BASKINLARI VE AĞIR HASAR OLUŞTU

Kıyı şeridinde etkisini artıran fırtına nedeniyle North Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinin sahil kesimlerinde deniz suyunun yükselmesi ve şiddetli dalgalar yerleşim yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı kıyı yolları ve köprüler ulaşıma kapatıldı, yerleşim alanlarında maddi hasar meydana geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle New Jersey genelinde ve New York'un bazı bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

900 BİNİN ÜZERİNDE ABONE KARANLIKTA KALDI

Fırtınanın enerji nakil hatlarına zarar vermesiyle birlikte elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre 900 binin üzerinde ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kesintilerin büyük bölümü doğu kıyısı eyaletlerinde yoğunlaşırken; Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, New York, North Carolina ve Delaware'de on binlerce aboneye enerji verilemediği kaydedildi.

HAVA ULAŞIMINDA İPTAL VE GECİKME REKORU

Şiddetli rüzgar ve yağış hava ulaşımını da doğrudan etkiledi. Uçuş takip servisi FlightAware verilerine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD çıkışlı ve varışlı 460'tan fazla uçuş iptal edilirken, 2 bin 500'ün üzerinde seferde ise gecikme yaşandı. Büyük hava yolu şirketleri, seyahat planları aksayan yolcular için bilet değişikliği muafiyetleri devreye aldı.

Reklam Reklam

Dünya

ABD'de bir haftada üçüncü kriz: Bu kez bankacılık sistemi çöktü

Dünya

ABD’de uçuş krizi 3. gününde: Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı

Dünya

ABD’de uçuş kaosu sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi, aksaklıklar perişan ettirdi

Dünya

ABD'de uçuş krizi sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi, normale dönüş için tarih verildi