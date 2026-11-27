Bölgede çok sayıda ağacın devrildiği, enerji hatlarının zarar gördüğü ve altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi.
6 KIYI EYALETİNDE SU BASKINLARI VE AĞIR HASAR OLUŞTU
900 BİNİN ÜZERİNDE ABONE KARANLIKTA KALDI
Fırtınanın enerji nakil hatlarına zarar vermesiyle birlikte elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us verilerine göre 900 binin üzerinde ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kesintilerin büyük bölümü doğu kıyısı eyaletlerinde yoğunlaşırken; Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, New York, North Carolina ve Delaware'de on binlerce aboneye enerji verilemediği kaydedildi.
HAVA ULAŞIMINDA İPTAL VE GECİKME REKORU
Şiddetli rüzgar ve yağış hava ulaşımını da doğrudan etkiledi. Uçuş takip servisi FlightAware verilerine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD çıkışlı ve varışlı 460'tan fazla uçuş iptal edilirken, 2 bin 500'ün üzerinde seferde ise gecikme yaşandı. Büyük hava yolu şirketleri, seyahat planları aksayan yolcular için bilet değişikliği muafiyetleri devreye aldı.
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