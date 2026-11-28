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Filistin Sivil İşler Genel Kurumu'na göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler son 24 saatte Filistinlilere ve mülklerine yönelik 21 saldırı gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre saldırılar tespit edildi, sonuçları ise takip ediliyor.

Filistin hükümetine bağlı olan kurum, İsrail makamlarıyla resmi koordinasyonu Filistinlilerin günlük insani ihtiyaçları ve idari işlemleri konusunda yürütüyor.

Dosyaların yüzde 93,6'sında iddianame hazırlanmadı

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin dün yayımladığı raporda, 2005-2025 yıllarında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin dosyaların yüzde 93,6'sında İsrail makamlarınca iddianame hazırlanmadığı belirtilmişti.

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Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı ve artış sürüyor; bu süreç İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasıyla başladı.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında bu süreçte 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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