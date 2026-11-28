İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025’te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Ayrıca son 48 saatte enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 720’ye, yaralı sayısı 6 bin 201’e yükseldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 790’a, yaralı sayısı ise 176 bin 336’ya ulaştı.

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