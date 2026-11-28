Önce Gazzeli dostumuz Moin Naim ‘den gelen mesajı okuyalım:

“Gazze’de her gün bir, iki, üç, hatta on kişinin suikastla öldürüldüğünü duyuyorsunuz. Oysa Gazze yalnızca sıradan insanları kaybetmiyor; bu mübarek topraklarda yitip giden her can elbette kıymetlidir. Gazze, her gün toplumda, siyasette ve akademi dünyasında öne çıkan isimlerini ve liderlerini de kaybediyor.

Örneğin medya, Deyr el-Belah’taki yerinden edilme bölgesinde Dr. Halid Ebu Neda ve eşinin hedef alındığını ve şehit edildiğini duyurdu. Ancak Gazze’nin en seçkin evlatlarından; ilmiyle, eğitimci kimliğiyle, düşüncesiyle ve siyasi birikimiyle öne çıkan bir ismi kaybettiğimizi söylemedi.

Sözde ateşkesten bu yana Gazze, çoğu halkımızın en seçkin evlatları ve liderleri olan üç binden fazla insanını kaybetti.

Gazze’yi tek başına ölüme terk etmeyin. Siyonist düşmanın Gazze’yi kuşatıp her gün, sizin gözlerinizin önünde ve kulaklarınızın işittiği şekilde katletmesine izin vermeyin.”

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Gazze’ye bakmak artık yalnızca bir görme işi değil. Bir süredir gözlerimiz görüntülere yetişiyor, kalbimiz geride kalıyor. Yıkılan evleri, tozun içinden çıkarılan çocukları, susmuş anneleri görüyoruz. Sonra başka bir haber, başka bir görüntü… Dünya, felaketleri üst üste koyarak yaşamaya devam ediyor. Bir süre sonra insan, görmenin de bir tür unutmaya dönüşebileceğinden korkuyor.

Esra Elönü’nün Yeni Bir Şey Olmadı kitabı, tam bu korkunun içinden sesleniyor. Adını taşıyan dizede, Gazze’de her gün yeniden yaşananların acı bir özeti var: “Eskiyen feryatları, kırgın uçurtmaları / Kaldırdım son kez göğe, yeni bir şey olmadı.”

Yeni bir şey olmadı; çünkü çocuklar yine öldü, anneler yine sustu, evler yine yıkıldı. Bütün bunlar, dünyanın alıştığı bir manzaranın parçalarıymış gibi karşılandı. Şiir, bu alışkanlığın üzerine düşen bir taş. Suyun yüzünü bir anlığına da olsa halkalıyor.

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Bir fotoğraf yıkılmış bir duvarı gösterir. Şiir, o duvarın arkasında kalan hayatı arar: Masanın altında unutulmuş bir okul kitabını, kırılmış bardaklara dolmayan suyu, pazar dönüşü yağmurda taşınan limon poşetini… Bir çocuk yalnızca nasıl öldürüldüğünden ibaret değildir. Onun bir şarkısı, bir oyunu, annesine söyleyeceği bir sözü, ertesi sabah için sakladığı küçük bir sevinci vardır. Şiir, ölümün elinden bunları da alıp hafızaya bırakır.

Şiirin bu gücü, Gadamer’in Güzele Dair isimli eserinde (Vadi Yayınları, 2026, s. 233) dile getirdiği düşünceyi hatırlatıyor: “Şiirin dili de başka bir şeye gönderen bir işaret değildir; altın para gibi, temsil ettiği şeyin ta kendisidir.” Elönü’nün şiirinde de söz, duyguyu uzaktan anlatmıyor; onu kelimenin içinde kuruyor. Şiirin güzelliği biraz da burada: Söylediğiyle sözü birbirinden ayrılmıyor.

Bu kitapta çocuklar, çoğu zaman kendi ölümlerinin içinden konuşuyor. Kimi kendini ihtiyar sanıyor, kimi yaşadığı yılları parmaklarıyla sayıyor. Kimi kırılan gözlüğünün ardından dünyaya son kez bakıyor. Bir çocuk annesinin saçını taramasını, bir başkası limon poşetini taşımayı özlüyor. İnsan bu dizelerde, yaşamanın ne kadar küçük şeylerden kurulduğunu anlıyor. Bir evin kapısının açılması, bir babanın dönmesi, akşam ezanında eve çağrılmak… Bazen bütün bir hayat, geri gelmeyecek bu ayrıntıların adı oluyor.

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Şair, o hayatın nasıl tersyüz edildiğini birkaç kelimeyle gösteriyor: “Ölü göğüsten emdim şehadetin sütünü.” Süt, hayatın ilk armağanı, ölümle yan yana gelince insanın zihninde bir yara açılıyor. Bir başka şiirde iki çocuk denize sığmıyor, dünyaya sığmıyor: “İki üzüm tanesi sığmadık asmanıza.” Üzüm tanesi, bereketin ve çoğalmanın imgesi, burada iki küçücük hayat, koca dünyanın içinde kendine yer bulamıyor. Elönü’nün şiiri bazen büyük bir felaketi, insanın avucuna sığacak kadar küçük bir imgeyle anlatıyor.

Kitabın bahçesiyle meydanı arasında uzun bir yol var. Bahçe çocukların sesini, annelerin telaşını, ağaçların gölgesini saklıyor. Meydan kayıpların, itirazın ve öfkenin yeri. Fakat meydanda bile bahçe unutulmuyor. Çocuklar, ölümün ortasında bir gün yeniden kurulacak hayatı düşlüyor. Kurşun deliklerine vazo koymak, yıkıntının içinde nane ve limon yapraklarına yer açmak… Şiirin yaptığı, yıkımı ortadan kaldırmak değil; yıkıntının son söz olmasına razı olmamak.

Elönü’nün dizelerinde Kur’an kıssaları da bugünün yaralarına karışıyor. Musa’nın sepeti, Nil’in kıyısı, Sevr Mağarası; bir çocuğun kurşunla açılmış sırtında, denizin kıyısında, annesinin kucağında yeniden beliriyor. Geçmiş güvenli bir uzaklıkta durmuyor. Firavun yeniden geliyor; fakat anneler de çocuklarını korkunun içinden geçirip umuda doğru taşımaya çalışıyor. “Ben altında öldüğüm ağacın zeytiniyim” diyor şiir. Beden yere düşüyor, fakat hayatın kökü toprakta kalıyor. Zeytin, yasın içinden çıkan bir hafıza gibi.

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Şairin sorumluluğu, başkasının acısını güzel sözlerle örtmek değildir. Şiirin veya genel olarak sanatın güzelliği zaten hoşa gitmesi değildir her zaman, güzel olan burada hoşa giden değil, hakikati bütün çarpıcılığıyla ve bize sorumluluk hissettiren yanıyla yüzümüze çarpmasıdır.

Şiir bizim fiilen yaşamadığımız acıyı da yaşanır hale getirir, acıyı okurun önüne koyarken kendi sesinden de şüphe etmeli tabii. Şair bunu biliyor: Ölü çocuk, başkasının şiirine kolayca katık edilmek istemez.

Bu itirazı duyduğumuzda şair de okur da rahat edemez. Gazze’yi yazmak, onun acısını kendine ait bir duyguya dönüştürmek değil; o acının karşısında suskunluğunu, uzaklığını, sorumluluğunu fark etmektir.

Şair, burada bir çocuğun yerine konuşmaz; onun sesinin üstünü örten gürültüyü biraz olsun susturur. Bir annenin yarım kalan ninnisini, cevaplanmayan telefonu, eve dönemeyen babayı kayda geçirir. Dünya unutmaya hazırlanırken isimleri ve küçük hayatları saklar.

Kitabı kapatınca Gazze’de yeni bir şey olmuş olmuyor. Çocuklar geri dönmüyor, evler yerinden kalkmıyor. Ama yıkıntının içinde annesinin sesini arayan o çocuğu artık görmemiş gibi yapmak zorlaşıyor. Şiir her zaman kapıyı açamaz; ama kapının ardında kimin beklediğini unutturmamaya çalışır. Gazze’nin kapısı hâlâ çalıyor. Duyup duymamak artık yalnızca kulağımızın değil, insanlığımızın meselesi.

TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ!

Gürcistan’da Filistin bayrağı açarak asil duruşunu sergileyen ve polis müdahalesine maruz kalan Beşiktaş taraftarlarını candan tebrik ediyorum. Teşekkürler Beşiktaş!