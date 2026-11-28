Şam’da birlikte kahve içerken Yaşar Yavuz abi hatırlattı da hatırladım. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin 2008 yılında Altınoluk Dergisi’nde yayınlanan “Bir Nasihat, Bin Bir İbret” başlıklı bir yazısı vardı. Tabiinin büyük-lerinden Ebu Hazim ile Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik arasında geçen muazzam bir konuşmayı naklediyordu.

“Tam bir klasik” olarak değerlendirdiğim bu konuşma, asla güncelliğini kaybetmediği için de klasik malum.

Mesele uzun ama kısası şöyle:

Halife Süleyman, Ebu Hazim’in yanına varıp ona çatıyor ilkin. Diyor ki: “Ben halife olarak buraya geldiğim halde, benden uzak duruyorsun. Medinelilerin ileri gelenleri yanıma geldiği hâlde sen niçin gelmedin?” Ebu Hazim cevap veriyor: “Ey Müminlerin emiri! Bugüne kadar ne sen beni tanımaktaydın ne de ben seni görmüştüm. Nasıl benden böyle bir ilgi bekleyebiliyorsun?”

Halife, bu tok sözlü adamın cevabı karşısında “sert kayaya çarptık” diye düşünerek ona sorular yöneltmeye başlıyor. Soruların ve cevapların bazıları şöyle:

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-Ebû Hâzim! Bize ne oluyor ki, ölümden hoşlanmıyoruz?

-Nefsani arzularınıza aldandınız, dünyanızı mamur edip ahiretinizi harap ettiniz. Bu sebeple mamur bir yerden harabe bir yere geçmek hoşunuza gitmiyor.

-Peki, insanlar yarın Allah’ın huzuruna nasıl çıkacaklar?

-Salih müminler, gurbetten aile efradının yanına dönen kimseler gibi huzurlu ve sevinçli olacaklardır. Nefsaniyetinin kölesi olan insanlar da, efendisinden kaçarken yakalanıp geri getirilen köleler gibi olacaktır.

-Ebû Hâzim, Allah’ın kulları arasında en değerliler kimlerdir?

-Merhametli, cömert, mütevazı, hizmet ehli ve ibret almasını bilen akıllı kişilerdir.

-Hangi sadaka daha faziletlidir?

-Son derece yoksul olan muhtaca, az maldan zorlanılarak imkân nispetinde verilen ve arkasından başa kakma ve eziyet olmayan sadakadır.

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-Hangi söz daha adildir?

-Kendisinden korktuğun yahut bir şeyler umduğun kişi karşısında hakkı söylemen ve hakikatleri ifade ve tebliğ etmendir.

-En ahmak mümin kimdir?

-Ahireti unutup dünyaya meyleden kişidir. Mesela, kardeşi haksız olduğu halde, onun hevası istikametinde koşarak, başkasının dünyası uğruna kendi ahiretini feda eden kimsedir.

-Peki, biz nasıl ıslah oluruz?

-Şerri ve zulmü bırakırsanız, Allah’ın mahlukatına şefkat ve merhametle muamele ederseniz ve insanlar arasında eşit taksimatta bulunursanız… Bunun için mallarınızı helal yoldan kazanınız, emanet olan dünya malını ehli olan kimselere infak ediniz.

Konuşma böyle ilerleyip giderken halife, bu değerli mücevhere bir teklifte bulunup diyor ki “Bize arkadaşlık eder, senin nasihatlerinden istifade etmemizi sağlar mısın?” Ebu Hazim, bu teklife şöyle cevap veriyor: “Hayır. Çünkü az da olsa size meyletmekten korkarım. Zira siz nefislerinizin sultası altındasınız. Ben de size meyledersem o vakit Allah hayatı da ölümü de bana azap vesilesi kılar.”

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Ve konuşmanın son sorusunu soruyor halife: “Bizden bir emrin var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı?” Ebu Hazim, duraksamadan cevap veriyor bu soruya: “Beni cehennemden kurtarıp cennete koyabilecek bir kudretin yoksa ne emrim var ne de ihtiyacım.”

Derler ki bu konuşma sonrasında Halife Süleyman, Ebu Hazim’e 100 dinar yollatmış. Ebu Hazim de o parayı iade edip “Senin için istemediğimi kendim için istersem cehennemdeki yerimi hazırlamış olmaz mıyım?” diye cevap yollamış.

100 dinara tenezzül etmeyene, tek arzusu cehennemden kurtulup cennete varmak olana selam olsun. “Keşke” demeyenlere selam olsun. “Keşke” dedirtmesin Allah bize.