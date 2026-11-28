İlim tahsil etmekle âlim olmak arasında nasıl bir münasebet vardır? Bilgi sahibi olmak, o bilginin gerektirdiği mesuliyeti üstlenmek için yeterli midir? Dahası, ilim yalnız geçmişte olup bitenleri öğrenmenin ya da salt bugünü anlamanın ve doğru yaşamanın vasıtası mıdır?

İhsan Süreyya Sırma Hoca’nın ilmî hayatına baktığımızda, bu soruların onun şahsiyetinde birbirini tamamlayan bir bütünlük kazandığını görüyoruz. Çünkü Sırma Hoca için İslam tarihi, geçmişte yaşanmış hadiselerin kronolojik dökümü değil; Müslümanların inançları, tercihleri, başarıları ve yanlışlarıyla yüzleşmelerini sağlayan dinamik bir bilgi ve muhasebe alanıdır.

Onun ilmî şahsiyetinin oluşmasında iki büyük hocasının özel bir yeri vardır: Tayyib Okiç ve Muhammed Hamidullah.

İlahiyat’ta öğrenciyken Tayyib Okiç’ten yalnız tefsir ve hadis öğrenmez. İlimde titizliğin, araştırmada dikkatin ve hocalıkta mesuliyetin ne anlama geldiğini de bizzat görür ve öğrenir. Doktora için Avrupa’ya giderken onun kendisine yaptığı, “Oğlum Avrupa’da bulunan müsteşriklere dikkat et!” uyarısını ise hiç unutmaz.

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Paris’te ise Muhammed Hamidullah’ın talebesi olur. Sırma Hoca’nın anlattığı şu hatıra, Hamidullah’ın ilim ve hizmet anlayışını bütün açıklığıyla ortaya koyar: Paris’te Müslüman öğrencilerin oluşturduğu küçük bir cemiyette Hamidullah Hoca her pazar seminer vermektedir. Karlı bir pazar günü mekânı hazırlama sırası Sırma’ya gelir. Erkenden gidip ortalığı temizler, sobayı yakar. Vakit gelir fakat dinleyiciler gelmez. Sırma, seminerin yapılmayacağını düşünerek sobayı söndürmeye davranınca Hamidullah Hoca müdahale eder. Onu oturtur ve dersini anlatır. Sonra da şu unutulmaz cümleyi söyler: “Oğlum, bugün burayı kapatırsak bir daha açılmaz!”

Bence bu cümle, yalnız Hamidullah’ın değil, onun terbiyesinden geçen Sırma Hoca’nın da ilim ve hizmet anlayışını açıklayan bir anahtardır. Çünkü ilimde devamlılık, şartların elverişliliğine değil, mesuliyetin sürekliliğine bağlıdır.

Sırma Hoca, Fransa’daki doktora tahsilinden sonra Türkiye’ye döndüğünde, akademik hayatı hiç de kolay başlamaz: Ankara’da karşılaştığı kadro ve tayin problemlerinin ardından Erzurum’a gider. Önce öğretmenlik yapar, ardından İslâmî İlimler Fakültesi’ne hoca olur. Erzurum’daki yirmi yıllık hizmetini Sakarya, Viyana, Siirt ve İstanbul’daki çalışmaları takip eder.

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Bu süreçte yaşadığı akademik ve idarî ihtilafları anlatırken, yanlış bulduğu uygulamaları açıkça eleştirir. Türkiye’deki akademik çalışmalara yönelttiği eleştirilerin merkezinde, ilmin kendi gayesinden uzaklaştırılarak diploma, unvan ve kadro elde etmenin aracına dönüştürülmesi vardır.

Onun İslam tarihi ve siyer araştırmalarına dair yaklaşımı da aynı hassasiyete dayanır. Bir siyer araştırmacısının Arapçayı, ayrıca bir yabancı dili bilmesini; klasik kaynakları tanımasını zaruri görür. Kaynak bilgisi olmadan yapılan yorumların, araştırmacının kendi kanaatlerinin tarihin yerine geçirmesi tehlikesi taşıdığını düşünür.

Ancak Sırma Hoca’nın tarih anlayışını yalnız kaynaklara sadakatle açıklamak da eksik kalır. Çünkü o, İslam tarihinin Müslümanların bugünkü hayatına söyleyecek sözü bulunduğuna inanır. Bu sebeple tarihî hadiseleri incelerken kavmiyetçilik, siyasî ihtilaflar ve Müslüman toplumların birbirleriyle ilişkileri üzerinde önemle durur.

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Ona göre Müslümanların yaşadığı ayrışmaların temel sebeplerinden biri, dinin kuşatıcı ilkelerinin yerine etnik aidiyetlerin ve siyasî menfaatlerin geçirilmesidir. Bu husustaki tenkitleri de oldukça serttir. Bunun gerisinde, İslam tarihini yalnız övünülecek bir geçmiş olarak değil, yanlışlardan ibret alınacak bir tecrübe olarak görmesi vardır.

Burada iki mesuliyetin birbirini tamamladığını görüyoruz: Önce kaynakları doğru anlamak sonra onlardan hareketle kendi sözünü söyleyebilmek… Çünkü ilimde sadakat, düşünmekten vazgeçmek değil; düşünmeyi sahih bilgi ve ahlâkî mesuliyetle birlikte yürütmektir.

Sırma Hoca’nın hayatındaki dikkat çekici hizmetlerden biri de kitaplarıyla kurduğu münasebettir. Zengin kütüphanesini Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne bağışlamış olması, ilmi yalnız kendi şahsında biriktirmeyip kendisinden sonra geleceklerin istifadesine sunma anlayışının güzel bir tezahürüdür.

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Sırma Hoca’nın ilmî hayatına duyduğumuz vefanın esasını da burada aramalıyız. O, tarihçiliğini akademik bir ihtisasla sınırlamamış; bildiğini anlatmayı, yanlış gördüğünü tenkit etmeyi, hocalarından öğrendiğini talebelerine ulaştırmayı ilmî hayatının ayrılmaz unsurları saymıştır.

Biz de vefayı vedaya bırakmadan söyleyelim: Allah İhsan Süreyya Sırma Hocamıza sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler versin. İlim yolunda verdiği emekleri, yetiştirdiği talebeleri ve gelecek nesillere bıraktığı eserleri bereketlendirsin.