Fon soruşturmasında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 18 günün ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Avukatının sağlık gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine hâkimler bu kararı vermiş. Kaya ifadesinde “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum” demişti.

Soruşturma sürüyor, tahliye ne mahkûmiyettir ne de beraat…

Hatırlayalım: Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ise hiç tutuklanmadı, 18 Kasım gecesi ifadesinin ardından yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Her dosyanın hukuki gerekçesi ayrıdır; ama kamuoyu genellikle dosyaları değil, manşetleri okuyor.

Sorun da burada. Bir süredir “Kim olursa olsun hesap verecek” deniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor” diye durumu özetledi, Adalet Bakanı Akın Gürlek de Fatma Betül Hanım için “Özel olarak koruma kollama yok” dedi. Muhalefete yakın yayın organları tahliye haberini şimdi bu cümlelerin yanına koyuyor.

Reklam Reklam

Önce takdir edilecek olanı söyleyelim. Uzunca bir süre önce, sonuçları resmen açıklamadıkları için adlarını burada zikredemeyeceğim ünlü bir araştırma şirketinin çalışmasında ‘adalet sistemine güvenmeyenlerin’ oranı %80’ler civarındaydı. PanoramaTR’nin mayıs ayındaki araştırmasında saptanan ‘güvensizlik’ oranı %72 olarak tespit edilmiş. MetroPOLL’ün Kasım araştırmasında ise, haklarını mahkemede arayabileceğine ‘güvenmeyenlerin’ oranının %59,2’ye düştüğü belirlenmiş. Sorular bire bir aynı değil ama sorgulanan kavramın ortak olduğu göz önüne alındığında, ‘hayli ciddi bir iyileşme’ olduğunu düşünmek abartı olmayacaktır.

Perşembe akşamı iki Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın canlı yayında sergiledikleri performans ve açıklık -her ne kadar liste ve isimlere girmekten çekinmiş olsalar da- hayli etkileyiciydi. Bir de Hazine ve Maliye Bakanı’nın sözleri halk geneli tarafından anlaşılabilir düzeyde olsaydı, kusursuz bir iletişim aksiyonundan söz ediyor olabilirdik…

Ama zemin hâlâ olması gereken sağlamlıkta değil. Aynı MetroPOLL araştırmasında AK Parti seçmeninin bile %38,6’sı mahkemelere güvenmediğini belirtmiş. Bunu hüküm gibi okumak doğru olmaz, ama ölçümleme sonuçlarının bir tür beklentiye işaret ettiği söylenebilir.

Reklam Reklam

Peki ya bundan sonrası…

Bu çizginin sarsılmaması işin ikinci yarısına bağlı. Tutuklamanın gerekçesini kamu duyuyor, ancak tahliyeninkini çoğu zaman dolaylı yoldan öğreniyor. Hakikat ile muhatabı arasına mesafe konulan bu durumda, rahatsızlığa neden olan gelişmeler, mesela tahliye gerekçesi, farklı ajanslardan gelen bilgiye göre haberleştiriliyor; bu arada avukat da zaten sağlık ile ilgili soruları yanıtlamıyor…

Sonuç? En başa, iletişim teorisinin temel kurallarına dönmek oluyor: Müphemiyet iletişimin baş düşmanıdır, boşluğu en kötü yorumlar doldurur.

Oysa, müphemiyetin önünü kesmek, boşluk bırakmamak için, yargı bağımsızlığına dokunmadan şunlar yapılabilir:

Birincisi: Gerekçe, dayanağıyla birlikte sade bir dille açıklanmalı. Kararı Bakanlık değil, yargının kendi kanalları anlatmalı; tahliyenin suçsuzluk demek olmadığı da söylenmeli.

Reklam Reklam

İkincisi: ‘Eşitlik’ rakamla gösterilmeli. Sağlık gerekçeli itirazlar sıradan tutuklular için de kabul görüyorsa, sayısı paylaşılmalı. “Bu hak herkes için geçerli” cümlesine ancak ‘sayı’ ikna eder.

Üçüncüsü: Tahliye edilenler de payına düşeni yapmalı. Adı geçenler tedbirlerin gereğini titizlikle yerine getirmeli, ölçülü konuşmalı. Hükûmet cephesi de tek çerçevede kalmalı: Hesap herkesten sorulur, hesabın sorulma yolu da tedbirin kalkma yolu da herkes için aynıdır, kanun da kural da tektir.

Adaleti sağlamak başka, hedef kitleleri adaletin sağlandığına ikna etmek başkadır…

Biline…

Algı radarıma takılanlar…

Kapı da bir mesajdır…

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, sosyal medya fenomenlerini Downing Street 10 numaraya davet etmiş. Biri kapının önünde müstehcen bir şarkıya dudak oynatıp TikTok’a koyunca kıyamet kopmuş. Muhalefet lideri Kemi Badenoch, “They will think we are not a serious country” (Ciddi bir ülke olmadığımızı düşünecekler) dedi. Başbakanlık ise davetlilerin toplam kitlesinin 470 milyonu aştığını hatırlatıyor. Erişim önemli, kabul… Ancak makamın ağırlığı da bir itibar sermayesidir. Hangisi daha pahalıya gelir dersiniz?..

Reklam Reklam

Kamera dönüyordu, usta bilmiyordu…

Bir sürücü, Şişli’deki Michelin yetkili servisinden çıktıktan sonra araç kamerasını izlemiş; kayıtta “Ayarı ellemeden bozuk de” sözleri… Haberlere göre video ilk saatlerde 10 milyonu aşkın izlendi; Ticaret Bakanlığı işletmeye ceza kesti, Michelin Türkiye bayiyle yolunu ayırıp özür diledi. Özür yerinde ama şirket, müşterinin şikâyetine zamanında yanıt veremediğini kendisi de kabul ediyor. Bizce marka, en zayıf bayisi kadar güçlüdür. Peki itibar artık müşterinin torpidosunda mı duruyor?..

Bir sanatçı-bir marka…

Ajda Pekkan, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dijital telif davasını kazanmış. “Her Yerde Kar Var”dan “Bambaşka Biri”ne 373 şarkının izinsiz dijital yayını durdurulmuş. Davalılar Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odeon Müzik. Mahkeme, 2001 öncesi plak ve kaset sözleşmelerinin henüz doğmamış dijital hakkı devredemeyeceğine hükmetmiş. Bizce bu bir telif zaferinden fazlası: dijital çağda sanatçı emeğine sahip çıkmak, bir itibar yönetimi konusudur…

Çocuklar ve yapay zekâ

Türkiye İstatistik Kurumu “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026”da üretken yapay zekâyı (YZ) ilk kez ölçmüş. 11-17 yaşındaki çocukların %63’ünün bu araçları kullandığı saptanmış. Kullananların %88,1’i bunu örgün eğitim için yaptığını söylüyormuş. Kullanmayanların ise %68,9’u, YZ’nin varlığından haberdar olmadığını belirtmiş. Yani teknoloji kimine ödev arkadaşı olmuş, kimine göre ise henüz “yok”. Asıl mesele çocuğun ekranda oluşu değil; kimin, neyi, kimin yerine düşündüğüdür… Örneğin, bir ABD kökenli YZ platformuna “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor mu?” diye sorun; bakın size nasıl kıvırarak yanıt veriyor. Duygu ve düşünce şiddeti en az fiziki şiddet kadar hasar bırakır, belki daha fazlasını…