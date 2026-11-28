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‘Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerini sıralamaya başladığı 1987’de, nüfusun en varlıklı yüzde 0,0001’lik kesiminin toplam serveti, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne eşdeğerdi. Günümüzde yaklaşık 3 bin haneden oluştuğu belirtilen bu kesimin serveti küresel GSYH’nin yüzde 17’sine eşdeğer düzeye ulaştı.’ (23/11, Cumhuriyet.)

Tam bunu konuşuyoruz. Çünkü bu milyarderlerin, hatta trilyonerlerin ekonomik gücü siyasi ve küresel nüfuza dönüştü. Biz bu gerçeği “çok uluslu şirketler” ve savaşlar üzerinden izliyoruz…

Yanılsama, bunun sadece ekonomik gelişmeler olarak algılanmasında. Oysa bu ‘hissedarlar’, sınırları aşan kararlarla yerküreyi hatta daha yukarısını bile dönüştürüyorlar…

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İzler o kadar çok ki, en hararetli konuların başında gelen “altın” oynaklıkları, iklim tartışmaları, petrol hesaplaşmaları, Yapay Zekâ ve arkasındaki firmalarda gelişen skandallar, ve savaşlar…

“Yukarısı”nı söylelim; “ABD Federal İletişim Komisyonu, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uzayda veri merkezleri kurmak amacıyla 1 milyon uyduluk bir ağ (Starmind) oluşturmasına izin verdi”…

Böylesine bir yatırımın Yapay Zekâ ve çip şirketleri üzerinden “şişirilen” ve “dolar” bazlı balonu ne kadar büyüteceği ayrı bahis. Fakat sadece ekonomik bakışa sığdırılamaz. Bahsettiğimiz “dönüştürme”nin fonksiyonudur…

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Tabii sonuçları olacak; “NATO üyesi ülkelerin istihbarat servisleri, Rusya’nın bu yıl uzaya nükleer silahla donatılmış bir uydu fırlatmayı planladığını iddia etti”…

Avrupa istihbarat servislerinin bu ortak çıkışı, Almanya Savunma Bakanı’na bir brifing verilmesine kadar yükselttiği, ‘Sputnik-S’ adı verilen uydunun çoktan monte edilip, Moskova bölgesinde depolandığı da belirtilmiş…

Tabii Batı basını, bu haberlerin sonuna Medvedev’in, “ülkemizin varlığına askeri tehdit oluşursa nükleer saldırı düzenleyebiliriz” açıklamasını konuyla ilgisi olup-olmadığına bakmadan muhakkak ekliyor…

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Kısaca “uzay” da bu küresel hissedarların ilgi alanında. Akla, Sovyetler’in ekonomik sonunun getirdiği hep söylenen, sonunda şişirme/tuzak olduğu anlaşılan “Yıldız Savaşları” projesini de getiriyor…

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Merkez üssü ABD olan bu küresel hırsın uluslararası şirketler özelindeki öyküsü NVIDIA üzerinden yaşandığından, ‘veri meydan savaşı’nın taraflarını da iyice belirginleştiriyor…

Tek patronu olduğunu varsaydığımız federal kuruluşlardan FBI ve CIA de birbirine girmiş durumda; şirketin başına Trump torpiliyle yeniden getirilen Jensen Huang’ın sevgilisinin Çin istihbaratıyla ilişkisini farklı/zıt yorumluyorlar. ABD istihbarat servisi CIA’in açık kaynak istihbarat sistemlerine yönelen ve “nadir siber istihbarat” olarak sınıflandırılan saldırı da bu çatışmanın parçası sayılabilir. (‘U.S. Spy agencies suffer Breach of some unclassified information’, 24/11, New York Times.)

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Görüş ayrılığının sonucu-şimdiden söyleyelim-iki noktada toplanacak; bir, dediğimiz gibi çok kutuplu dünyanın en net izdüşümleri olarak taraflar netleşecek, iki, yeni skandallar ortaya çıkacak…

‘Bal tuzağı’, favori çamur atmalar kategorisindeki yerini koruyacak; şimdi NVİDİA’nın bir başka ve eski yöneticisi Jay Puri’nin de “Super Micro’ isimli şirketin başındaki Cehly Chen’le yıllarca ilişki yaşadığı, çip ve sunucuları Çin’e kaçırdıkları suçlamasıyla iddianameler düzenleniyor. Zamanla “gizli tanıklar” da ortaya çıkacak…

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‘Altın’ meselesi de bu global oyunun ana araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Fiyatlardaki oynamaların doğal olmadığı, baskılandığı yolunda uzmanların mutabakatları ortada. Dolar’ın değerinin korunması kadar hatta ondan daha çok “dolarizasyonun” korunması en üst hedef…

Merkez bankaları, hatta bireysel yatırımcıların rezervlerini boşaltması üzerine bir baskı bu. Nitekim dolar bazlı ekonomilere sahip ülkelerin altın rezervlerinde az veya çok azalmalar yaşanıyor. Merkez Bankası’nın bu hafta içinde yurt içindeki cevherden üretilen altın işlemlerine ara vermesi bu kalemden sayılabilir mi, bilmiyoruz. Fakat bu TCMB’nin tüm altın alımlarını durduğu anlamına gelmiyor…

Öte yandan ve küresel ekonomi savaşları/tarafları adına daha belirleyici olan bir veri daha var; Altın zeminli ekonomi rekabetinin ana oyuncusu sayabileceğimiz Çin,

26 Kasım tarihli Reuters haberine göre rezervlerine 76,2 ton altın daha ekledi.

7 Kasım’ da da 25,8 ton ilave etmişti. Şu an yaklaşık 2500 ton altını bulunuyor ki, o da “açıktan” söyledikleri. Hasılı, altın ve anti-dolarizasyon savaşları devam ediyor…

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Hepsinin ABD ve Avrupa ülkelerinin ekonomik kırılganlığı sürecinde yaşandığını unutmayalım. Tabii enerji kaleminden petrol ve doğalgaz yüzleşmelerini de ekleyerek…

ABD’nin 40 trilyon dolar borcu, 1 trilyon dolar yıllık net faiz gideri var. 2’inci Dünya Savaşı’ndaki kamu borcu GSYH’nin yüzde 106’sıydı. 2036’da yüzde 120 olması bekleniyor. Bugün yüzde 101. Emeklilik sisteminin yıllık faturası 1,6 trilyon. Her gün 4,5 milyar dolar demek. 5 yıl içinde ana emeklilik fonu rezervleri tükenecek. Bunun adı çöküş de, kimsenin dili varmıyor…

Avrupa için tek örnek kâfi; AB, 24 Kasım’da üye ülkelere “bütçe politikalarını mali kurallara uyumlu hale getirin” uyarısı yaptı. 17 ülkenin 13 tanesi “uyumsuz”. (AB’den

13 ülkeye bütçe disiplini uyarısı’, Bloomberg.)

Avrupa ekonomisi şoklar karşısında dayanıklılığını kısmen korudu. Ama mesele bu değil. Küresel ekonomik ve teknolojik değişimlere uyum sağlayamıyor.

Bu da kıtanın temel çarkı olan özel şirketlerin canına okuyor. Üstüne, Avrupa’da seçimler yılı. Belli ki “sıkılaştırma” gelecek. Sonunda anlatmaya çalıştığımız

yeni dünya düzenin faturasına eklenecek…