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“Birleşmiş Milletler (BM), artık insanlığın geleceğini tehdit eden, umutlarını körelten korkuları ortadan kaldırabilecek bir liderlik sergileyemiyor. BM’nin, bütün insanlığın hukukunu koruyacak, uluslararası toplumu ortak değerler ve adalet temelinde örgütleyecek şekilde yeniden yapılanması gerektiğini savunuyoruz. BM’nin hem vizyonu hem de yapısı yenilenmek zorundadır.”

(Recep Tayyip Erdoğan-Kasım 2012)

“Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

(Recep Tayyip Erdoğan-Haziran 2015)

Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, YPG (…) topunuz gelin! Allah’ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.”

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(Recep Tayyip Erdoğan-Temmuz 2016)

“Türkiye’nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa’nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkânsız hale geliyor. Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği düşünülemez.”

(Recep Tayyip Erdoğan-Mart 2025)

“Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke’de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke’de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.”

(Recep Tayyip Erdoğan-Eylül 2026)

“Filistin halkı yalnız değildir, asla sahipsiz değildir. Gazzeli kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.”

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(Recep Tayyip Erdoğan-Eylül 2026)

“Türk dünyasının birliği, ortak tarihimizden devraldığımız köklü mirasın ve müşterek istikbalimizi şekillendirme irademizin en güçlü tezahürüdür. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, nice imtihanlardan geçen kardeş halklarımızı birbirine bağlayan gönül köprüleri, bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında siyasi, beşerî, ekonomik ve kültürel dayanışmamızın sağlam temellerini oluşturuyor.”

(Recep Tayyip Erdoğan-Ekim 2026)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ

Libya Temsilciler Meclisi’nin, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nı yedi yıl sonra onaylaması, Doğu Akdeniz’de süren rekabet ve müzakereler açısından yeni bir denklemin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA’nın teslim edilmesiyle dünya havacılık tarihinde ilk kez bir insansız savaş uçağı operasyonel olarak envantere alınmış oldu. Baykar’ın insansız hava araçları serüvenine başladığı ilk günden bu yana en büyük hayali olan KIZILELMA, geleceğin hava muharebesinde yeni bir dönemi başlattı.

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Katar’ın başkenti Doha’da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında çok taraflı ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat, askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, teknik, askerî, eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını, NATO üyesi olarak bu konuda önemli rol oynadığını bildirdi.

Gazze’de çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarı için oluşturulan Gazze Barış Kurulu, resmî açıklamasında Türkiye’yi kurucu üye olarak memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Kurul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘Gazze Barış Kurulu, Türkiye’yi büyüyen uluslararası yapımızın kurucu üyesi olarak memnuniyetle karşılamaktadır’ ifadeleri yer aldı.

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ÜÇ-BEŞ DOYUMSUZ ÜZERİNDEN ÜLKE TESLİM ALINMAK İSTENİYOR

Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye, dünyanın gündeminde bu ve bunan benzer yüzlerce örneklerle yer alıyor. Dünyanın bütün meselelerinin tartışıldığı platformlarda ana aktör olarak yer alan ve ne söyleyeceği pür dikkat takip edilen Türkiye, içeride izahı olmayan bir gündemle meşgul.

Üç-beş doyumsuz üzerinden kurulan bir ekonomik çark ile adeta ülke teslim alınmak isteniyor. Kendi kirli çıkarını ülkenin çıkarı önünde gören, söz konusu muhterislerin, kirli ilişkilerini gizlemek için, gerekeni yapmak yerine hâlâ direnmeleri kabul edilemez.

İçinde bulunduğumuz durumu, mütefekkir-şair Cahit Zarifoğlu’nun şu mısralarıyla ancak tarif edebiliriz:

“Zirvesine göz koyduğum dağlara bak,

Koşup takıldığım çitlere bak.”

Ayak bağı bu çitleri bir an önce söküp atmazsak, sadece Türkiye değil, tüm mazlum milletler kaybedecek.